大腦到底還有多少能開發？ 研究發現可能遭低估至少10倍

人類大腦是既先進又複雜，過去幾世紀以來，科學家嘗試用各種方法想了解大腦，更曾經傳出「人腦只被開發使用10%」的說法。近期一項研究發現，大腦可以儲存使用的資料，可能比我們所知道的還要高上十倍。

據科學新聞網站《生命科學》（Live Science）報導，一項新研究證實，大腦能容納的資訊量可能比之前想像的多十倍。

人腦與電腦相似，儲存的記憶單位以「位元」來衡量，這些資料保存的位元數，是取決於神經元之間的連接，這些連接的位置被稱為突觸。一直以來，科學家都認為突觸的大小和強度有限，亦即大腦的儲存容量是有一定限制的，不過這項觀點在最近被推翻。

突觸連接的強度與儲存訊息多寡有關。人腦的神經元之間有超過100兆個突觸，化學信使（chemical messenger，指能傳遞信號的化學物質）穿越突觸，讓訊息能夠在大腦中傳遞。人類學習時，透過特定突觸的訊息傳遞會增加，這樣的強化讓人腦可以保留新資訊。

突觸的強弱取決於神經元的活躍程度，這又稱為突觸可塑性。過去科學家普遍認為突觸可塑性是無法量化測量的，不過這項發表於期刊《神經計算》（Neural Computation）上的研究透過資訊理論，了解並量化突觸傳遞訊息的資訊量。

研究使用大鼠，分析其海馬體中的成對突觸，發現大鼠海馬體的突觸可以儲存4.1到4.6位元的資訊。在給予相同輸入的資訊之下，突觸增強和減弱的程度相同，這也代表大腦對於突觸的強度調整十分精準。

專家表示，這些研究是以大鼠海馬體某個特定區域為主，因此還不清楚如何應用到大鼠的整個腦部或人類大腦。