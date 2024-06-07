改車一定要超大聲 研究：車主恐是潛在的精神病患或虐待狂

加拿大學者近期發表一項研究，發現喜歡改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的人，可能是潛在的「精神病患」或「虐待狂」。

據美國汽車愛好者雜誌《汽車與駕駛》（Car and Driver）報導，西安大略大學（Western University in Ontario）心理學教授謝爾默爾（Julie Aitken Schermer）做了一項研究。團隊希望透過研究了解，對改裝車的喜好是否與精神病或虐待傾向有關。

研究團隊針對529名男性進行調查，詢問他們與改車相關的問題，包含「是否認為車子很大聲就很酷」、「是否認為車子是自己身分的延伸」、「是否願意將車子改裝變得更大聲」等。

專家按精神病、自戀、操縱性等層面評估，意外發現受試者的自戀程度並不高，所以改車很可能與想被關注的關聯較低，不過這些想要改車的人，在精神病和虐待狂的量表上得分更高。

謝爾默爾表示，這項研究只針對汽車，不包含卡車和摩托車，但她推測認為針對卡車的研究可能會發現精神病或虐待狂量表分數更高，因為有不少研究指出，開大車的駕駛更有攻擊性。然而她也強調，針對大卡車或摩托車，還需要更進一步的研究才能做出結論。