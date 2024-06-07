聽新聞
test
0:00 / 0:00
改車一定要超大聲 研究：車主恐是潛在的精神病患或虐待狂
加拿大學者近期發表一項研究，發現喜歡改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的人，可能是潛在的「精神病患」或「虐待狂」。
據美國汽車愛好者雜誌《汽車與駕駛》（Car and Driver）報導，西安大略大學（Western University in Ontario）心理學教授謝爾默爾（Julie Aitken Schermer）做了一項研究。團隊希望透過研究了解，對改裝車的喜好是否與精神病或虐待傾向有關。
研究團隊針對529名男性進行調查，詢問他們與改車相關的問題，包含「是否認為車子很大聲就很酷」、「是否認為車子是自己身分的延伸」、「是否願意將車子改裝變得更大聲」等。
專家按精神病、自戀、操縱性等層面評估，意外發現受試者的自戀程度並不高，所以改車很可能與想被關注的關聯較低，不過這些想要改車的人，在精神病和虐待狂的量表上得分更高。
謝爾默爾表示，這項研究只針對汽車，不包含卡車和摩托車，但她推測認為針對卡車的研究可能會發現精神病或虐待狂量表分數更高，因為有不少研究指出，開大車的駕駛更有攻擊性。然而她也強調，針對大卡車或摩托車，還需要更進一步的研究才能做出結論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言