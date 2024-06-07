快訊

日職／林威助為阪神開球 應援曲再次響起感動球迷

今年最後連假強碰雨神！端午雨彈開炸3天 明2地區留意明顯雨勢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

改車一定要超大聲 研究：車主恐是潛在的精神病患或虐待狂

聯合新聞網／ 綜合報導
研究發現偏好改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的男性，精神病和施虐指數也較高。示意圖／ingimage
研究發現偏好改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的男性，精神病和施虐指數也較高。示意圖／ingimage

加拿大學者近期發表一項研究，發現喜歡改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的人，可能是潛在的「精神病患」或「虐待狂」。

據美國汽車愛好者雜誌《汽車與駕駛》（Car and Driver）報導，西安大略大學（Western University in Ontario）心理學教授謝爾默爾（Julie Aitken Schermer）做了一項研究。團隊希望透過研究了解，對改裝車的喜好是否與精神病或虐待傾向有關。

研究團隊針對529名男性進行調查，詢問他們與改車相關的問題，包含「是否認為車子很大聲就很酷」、「是否認為車子是自己身分的延伸」、「是否願意將車子改裝變得更大聲」等。

專家按精神病、自戀、操縱性等層面評估，意外發現受試者的自戀程度並不高，所以改車很可能與想被關注的關聯較低，不過這些想要改車的人，在精神病和虐待狂的量表上得分更高。

謝爾默爾表示，這項研究只針對汽車，不包含卡車和摩托車，但她推測認為針對卡車的研究可能會發現精神病或虐待狂量表分數更高，因為有不少研究指出，開大車的駕駛更有攻擊性。然而她也強調，針對大卡車或摩托車，還需要更進一步的研究才能做出結論。

精神疾病

延伸閱讀

影／自閉症少年輕罪入獄 卻遭員警拒給藥、裸體審問慘死獄中

長頸鹿的脖子為什麼這麼長？ 研究：母鹿推動的演化

亞馬遜偏遠部落終於連網 長老嘆：年輕人沉迷色情、社群媒體

大腸癌患者年輕化 研究發現跟這些飲食習慣有關

相關新聞

改車一定要超大聲 研究：車主恐是潛在的精神病患或虐待狂

加拿大學者近期發表一項研究，發現喜歡改車，並刻意把排氣管或引擎改得很大聲的人，可能是潛在的「精神病患」或「虐待狂」。

大腦到底還有多少能開發？ 研究發現可能遭低估至少10倍

人類大腦是既先進又複雜，過去幾世紀以來，科學家嘗試用各種方法想了解大腦，更曾經傳出「人腦只被開發使用10%」的說法。近期一項研究發現，大腦可以儲存使用的資料，可能比我們所知道的還要高上十倍。

刷新日本紀錄！日男獨駕帆船繞地球一圈將抵終點 驚險航行過程曝光

日本24歲男子木村啓嗣2023年10月從兵庫縣西宮市啟航，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，經過...

世足賽預選賽 中國國足主場1:1平泰國 球迷、官媒都開罵

在昨晚的國際足聯2026世足賽預選賽中，中國國家男子足球隊後防不穩，又踢飛點球，主場1：1踢平排名百位外的泰國，須在下場...

屢見脫序行為！日長崎「絕美海中鳥居」不忍了 禁韓國人進入

日本長崎縣的對馬市，位於日本與韓國之間，其中「和多都美神社」（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光，不過由於韓國旅客經常無視神社的某些規定...

澀谷知名景點車禍！女子獨遊東京慘被公車撞倒 影片曝光網噓：天罰

東京澀谷十字路口日前發生行人穿越斑馬線時，遭公車撞倒的事故，女子痛到當場趴地無法起身。近日車禍影片在社群瘋傳，吸引千萬人點閱，然而在了解發生原因後，網友一面倒抨擊「100%是行人的錯」。 日本東

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。