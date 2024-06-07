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刷新日本紀錄！日男獨駕帆船繞地球一圈將抵終點 驚險航行過程曝光

中央社／ 東京7日綜合外電報導
木村啓嗣沿途透過衛星通訊記錄著帆船的航路，並在IG帳號公布帆船的位置。 圖／擷自木村啓嗣IG
木村啓嗣沿途透過衛星通訊記錄著帆船的航路，並在IG帳號公布帆船的位置。 圖／擷自木村啓嗣IG

日本24歲男子木村啓嗣2023年10月從兵庫縣西宮市啟航，挑戰「獨自一人、不靠港、無補給」駕駛小型帆船航行地球一圈，經過約230天的旅途預計明天抵達終點，將締造日本新紀錄。

讀賣新聞報導，木村駕駛的帆船今天上午航行在日本紀伊半島南方的海域上。他沿途透過衛星通訊記錄著帆船的航路，並透過自身的社群媒體Instagram（IG）帳號公布帆船的位置。

順利的話，木村預計明天上午抵達終點，也就是和歌山縣外海的紀伊水道，除了將為這趟冒險的劃下終點，也將改寫由目前57歲的海洋冒險家白石康次郎於1994年，以26歲10個月之姿所創的最年輕紀錄。

木村出身大分縣日出町，高中時期加入帆船社，對在完成繞地球一圈後仍不斷挑戰的白石滿懷憧憬，畢業後加入海上自衛隊成為潛艦乘組員，退役後進入負責產業廢棄物處理等業務的公司工作，並在公司的全力協助下展開這趟冒險。

●首度獨駕帆船環遊世界未果 2023年第二度挑戰

木村2022年11月首度挑戰獨駕帆船環遊地球一圈時，因為機器故障，在旅途開始第五天就被迫放棄旅程。

不過他並不氣餒，2023年10月22日展開第二度挑戰，跟前次一樣從西宮市新西宮遊艇碼頭啟程出海，沿途航經太平洋南下，通過南美大陸及非洲大陸的南端，最後經澳洲東側海域北上返回日本。

●冰箱停擺數月狀況連連 忍受暈船與疲勞航海

由於帆船只能靠風航行，而且中途不上岸，木村必須依靠行前備好的糧食果腹。而且沿途一點也不輕鬆，但是木村遭遇困難之際仍相當享受其中，並持續透過IG分享點點滴滴。

木村在冒險第10天於IG分享，「螺旋槳被漂浮物體襲擊」；第31天時表示，「睡覺時大量的水從艙口湧入，真是最糟糕的起床方式」。

不僅如此，啟航約100天後各種狀況頻頻發生，像是多次遭遇暴風雨，以及日照不足導致太陽能設備無法充分發電、冰箱等電器因而停擺等。不過木村仍克服萬難自行修理裂開的帆、忍受著暈船、疲勞等困境持續航海。

好在他在今年5月航行到赤道附近的海域時，太陽能發電狀況得以改善，冰箱睽違數月開始運轉。木村在旅途第219天時表示，「冰涼的飲用水沁入身體」，對此相當滿足。

●5.2萬公里旅程將劃句點 83歲探險家受刺激

木村即將結束這趟約5萬2000公里的旅程，因為途中有時沒風，比原定計畫晚了約1個半月抵達目的地。

目前85歲的日本海洋探險家堀江謙一，2022年以83歲的高齡成功寫下以小型帆船「單獨不靠港」橫渡太平洋最年長紀錄。堀江對於木村將寫下新猷相當期待，並表示「（單獨航海）一旦開始，誰都無法幫忙，木村的挑戰刺激到了我」。

而木村的老闆也非常盼望與他重逢，並說：「（木村）絕對大大地成長了吧」。

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