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屢見脫序行為！日長崎「絕美海中鳥居」不忍了 禁韓國人進入

聯合新聞網／ 綜合報導
和多都美神社超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少韓國人到當地觀光。圖／取自和多都美神社官網
和多都美神社超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少韓國人到當地觀光。圖／取自和多都美神社官網

日本長崎縣的對馬市，位於日本與韓國之間，其中「和多都美神社」（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光。不過由於韓國旅客經常無視神社的某些規定，入口處貼著用韓文寫著「韓國人禁止進入」的標語。

根據《富士新聞網》報導，韓國的遊客常在非指定的地點內吸菸，而且會隨意丟棄菸蒂，還有不少人會在神社內唱歌、跳舞。神社多次提醒遊客不要在非吸菸區吸菸，卻反而被責罵，甚至發生暴力事件。神社負責人表示，島上越來越多菸蒂，更有遊客逆向行駛及胡亂停車阻塞道路，因此神社決定豎立韓文告示，表明不接受韓國遊客進入。

附近的餐廳對此則表示：「我能理解這想法，但針對韓國人是有點過份。」不過神社指出是因為南韓遊客屢勸不聽且有發生衝突、甚至被歐打的情況發生，才做此決定，「很多韓國人的不敬行為難以控制，對我們小小的神社來說很難應付。因此以後，我們不打算解除禁止韓國人進入的禁令」。

韓國旅客經常無視和多都美神社的規定，入口處貼著用韓文寫著「韓國人禁止進入」的標語。圖／取自和多都美神社官網
韓國旅客經常無視和多都美神社的規定，入口處貼著用韓文寫著「韓國人禁止進入」的標語。圖／取自和多都美神社官網

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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