屢見脫序行為！日長崎「絕美海中鳥居」不忍了 禁韓國人進入

日本長崎縣的對馬市，位於日本與韓國之間，其中「和多都美神社」（渡津神社）超過千年歷史、擁有神祕氛圍的絕美海中鳥居，吸引不少人到當地觀光，不過由於韓國旅客經常無視神社的某些規定...

2024-06-07 14:17