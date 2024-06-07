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澀谷知名景點車禍！女子獨遊東京慘被公車撞倒 影片曝光網噓：天罰

聯合新聞網／ 綜合報導
女子與公車相撞後，痛苦倒地數秒無法起身。圖／截自YouTube頻道《めざまし8チャンネル》
女子與公車相撞後，痛苦倒地數秒無法起身。圖／截自YouTube頻道《めざまし8チャンネル

東京澀谷十字路口日前發生行人穿越斑馬線時，遭公車撞倒的事故，女子痛到當場趴地無法起身。近日車禍影片在社群瘋傳，吸引千萬人點閱，然而在了解發生原因後，網友一面倒抨擊「100%是行人的錯」。

日本東京知名景點「澀谷十字路口」4日晚間發生車禍，一名女子在穿越行人穿越道時，遭公車撞擊重摔倒地，從監視影片可看到，當時公車已左轉駛上斑馬線，多數行人都減速或停下等待公車通過，只有一名年輕女子疑似因正專心滑手機，仍繼續快速前進，結果用力撞上公車側面，反彈倒地。

東京澀谷十字路口4日晚間發生行人與公車擦撞事故。圖／截自YouTube頻道《めざまし8チャンネル》
東京澀谷十字路口4日晚間發生行人與公車擦撞事故。圖／截自YouTube頻道《めざまし8チャンネル

事發當下新聞節目《めざまし８》也恰巧在場取材，拍下整個過程，並於隔天（5日）播出。從《めざまし８》釋出的片段可發現，女子倒地後趴地數秒才慢慢起身，當下立即有路人上前關心，肇事司機也馬上下車查看狀況。

據《めざまし８》採訪可知，被撞女子疑似獨自一人、沒有同伴，日語也不流利，需要依靠手機翻譯來進行溝通，並告訴協助路人她的頭、手肘與腳都受傷了，隨後被救護車載離。

不過回顧事故起因，網友紛紛表示無法同情，「走路別玩手機就不會受傷」、「是行人沒注意的錯，公車才是受害者」、「天罰」、「應該要對邊過馬路邊玩手機的人開罰」、「我為司機和乘客感到難過」、「希望司機不會被追究責任」。

公車 日本 東京 行人 車禍

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