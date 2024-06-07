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全球首例 人類染H5N2禽流感身亡

聯合報／ 記者李青縈、國際中心／綜合報導
禽流感示意圖。 路透社
禽流感示意圖。 路透社

全球首例人類感染H5N2禽流感病毒死亡病例出現，世界衛生組織本月五日表示，死者是墨西哥一名五十九歲患者，於四月十七日發病，出現發燒、惡心、腹瀉及呼吸困難等症狀，四月廿四日住院採檢，四月廿五日死亡。世衛表示，目前禽流感病毒對大眾影響風險不高；我國衛福部疾管署發言人曾淑慧表示，已於本月三日提升墨西哥旅遊警戒至第一級「注意」。

世衛表示，墨西哥當局於五月廿三日通報，這起全球首例經實驗室確認人類感染Ａ型流感病毒H5N2病例，該名患者住在墨西哥州，墨西哥衛生部表示，這名死者原本就罹患慢性腎臟疾病和第二型糖尿病，死亡前沒有家禽或其他動物接觸史，目前此病例未出現人傳人跡象，曾與病患接觸的人經禽流感病毒檢驗都呈陰性，當局正嚴密監測死者住處附近農場。

世衛指出，墨西哥通報此感染H5N2案例，但目前不清楚這名死亡個案如何接觸到病毒。墨西哥西部米卻肯州的家禽三月曾受到H5N2疫情影響，墨西哥州也發現其他禽類病例，而目前禽流感病毒對一般大眾的影響風險很低。

美國約翰霍普金斯大學流感專家裴可斯說，自一九九七年以來，H5病毒不斷表現出比其他禽流感病毒更容易感染哺乳動物的傾向，「我們應該監測這些感染，保持高度警惕，因為每次都是該病毒試圖積累突變的機會，進而更容易感染人類」。

如禽流感的另一種變異株H5N1已在美國乳牛群中傳播數月，三月以來已通報三起人類感染案例。美國當局表示，這些病例都不是人傳人，而是牛隻傳染給人，感染者都是牧場員工，症狀都相當輕微。科學家表示，墨西哥的H5N2病例與美國爆發的H5N1禽流感無關。澳洲也在五月通報首例人類感染H5N1病例，但並無進一步傳播跡象。

禽流感會感染海豹、浣熊、熊和牛等哺乳動物，主要是經由與受感染的禽鳥接觸而患病。科學家對禽流感病毒的變化保持警惕，因為這可能代表病毒正在適應人類，轉變成較容易在人群中傳播。

前疾管署長蘇益仁說，此例死亡個案沒有與禽畜養殖業接觸史，須謹慎對待，禽流感病毒由禽傳人要經三階段演變，第一階段禽傳人、第二階段有限度人傳人、第三階段地區性人傳人，此很難預測，目前只能密切監測。

曾淑慧說，疾管署已將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級注意（Watch），提醒前往民眾應遵守當地預防措施，包括手部衛生和呼吸道禮節等，民眾返國後如有不適或相關症狀，應速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。

曾淑慧指出，疾管署跟農業部共同合作人畜共通疾病的監測平台，農業部昨例行會議討論，包含近期禽流感H5N2，以及日前美國乳牛感染H5N1等疫情風險評估。目前H5N2剛爆發傳染給人類，資訊仍不多，還需要更多資訊來評估未來風險，預計七至八月發布最新H5亞型禽流感病毒風險評估報告。

沒接觸禽鳥 墨國攤販染H5N2 製表／元氣中心
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墨西哥 流感病毒 禽流感

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