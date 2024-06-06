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影／SpaceX「星艦」火箭四度試射 確認按計畫在印度洋濺落

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自SpaceX轉播畫面的截圖顯示，「星艦」（Starship）火箭6日從德州博卡奇卡的星際基地發射升空，進行第四次飛行測試。法新社
這張取自SpaceX轉播畫面的截圖顯示，「星艦」（Starship）火箭6日從德州博卡奇卡的星際基地發射升空，進行第四次飛行測試。法新社

路透報導，SpaceX公司的巨型「星艦」（Starship）火箭6日從美國德州南部發射，進行第四次測試任務，度過了重返越過地球大氣層，並按計畫成功在印度洋濺落。

SpaceX在社群媒體「X」宣布，「濺落確認！恭喜整個SpaceX團隊完成令人興奮的『星艦』 第四次飛行測試！」。

「星艦」前次飛行測是在3月，雖然火箭完成分離，卻在重返大氣層時解體。路透指出，「星艦」第四次飛行測試是馬斯克麾下SpaceX公司火箭開發活動的最新試驗任務。

根據此前新聞，SpaceX網站描述此次任務的重點是從「進入軌道飛行，增加到火箭成功返回，取得重複使用的能力。超重型火箭將在墨西哥灣進行著陸燃燒、軟濺落，星艦則是可控的返回地球」。

推特/x連結：

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