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白色軍裝美照瘋傳！「正妹司令官」是大學生 換上日本飛行服也亮眼

聯合新聞網／ 綜合報導
日本女藝人小杉怜子受邀出席日本海上自衛隊、美國海軍陸戰隊上月舉辦的「2024美日友好祭」，擔任第31航空群「一日司令官」。 圖／取自小杉怜子IG
日本女藝人小杉怜子受邀出席日本海上自衛隊、美國海軍陸戰隊上月舉辦的「2024美日友好祭」，擔任第31航空群「一日司令官」。 圖／取自小杉怜子IG

「如果有這樣的司令官，國軍簽下去的人數應該會暴增？」，近日，日本正妹司令官」一系列照片廣傳軍事社群平台，外型甜美卻身穿正經的軍服、飛行衣引起格外關注。原來她是日本女藝人小杉怜子，受邀出席日本海上自衛隊、美國海軍陸戰隊上月舉辦的「2024美日友好祭」，擔任第31航空群「一日司令官」。

小杉怜子現為20歲的大學生，就讀青山學院大學，有演藝及模特兒工作經歷，擔任第31航空群「一日司令官」除了身穿一襲白色司令官軍服，也換裝飛行衣體驗直升機駕駛艙，多組活動美照意外獲得日本、大陸、台灣網友瘋傳。

臉書粉專「軍事連線雜誌」也轉發照片，網友紛紛留言「都不忍心攻擊了」、「海自真的很會，三不五時邀請美女演員或聲優出馬擔綱一日艦長或司令官，曝光度樂勝陸自跟空自」，還有人打趣說「可愛就是正義，正義才有和平」、「美國人：怎麼會有小學生跑上來」。

照片也流傳至Dcard上，男網友們笑說，「如果有這樣的司令官，國軍簽下去的人數應該會暴增吧」、「別說簽下去，她叫我開飛機撞航母我都願意」。

不過，Dcard更多人的反應是「根據我當兵的經驗，越漂亮的越兇，玫瑰總是帶刺的」、「薪水多一點才比較實際，正妹當你什麼上司，能幹嘛？」、「IG上一堆招募就都這種等級的了，也沒看到招募成效有多好啊，傻子才會因為漂亮姐姐進來吧」。

Dcard 大學生 日本 正妹 自衛隊

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