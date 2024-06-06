在行李箱綁飾帶更好辨認？機場員工揭會有反效果 恐讓行李趕不上航班

閱歷豐富的旅人傾向於選擇不要托運行李，以避免行李延誤、很難辨認出來或擔心沒有到達目的地。對於沒得選的乘客來說，有人會在行李箱加上個人標誌，讓提取行李更為順暢。不過，愛爾蘭一位行李裝卸員卻說，這種行之有年的技巧，實際上反而讓行李延遲送上輸送帶。

紐約郵報報導，旅客已培養出一個習慣，利用繫上顏色鮮豔的飾帶、行李吊牌或其他配件，讓自己的行李箱在輸送帶上顯得與眾不同。但愛爾蘭都柏林機場的行李裝卸員約翰透露，這些配件讓旅客的行李箱延遲抵達。

約翰告訴愛爾蘭媒體RSVP Live，「人們繫到行李箱上以助識別的飾帶，可能導致在行李大廳進行掃描時出問題」。雖然附加配件讓旅客更容易發現行李，卻可能阻礙機場行李掃描儀器。他說，「如果行李無法自動掃描，可能最後要手動處理，代表你的行李有可能趕不上航班」。

約翰還建議旅客，把過去旅行時行李箱被貼上的舊貼紙撕掉，「把舊貼紙從行李撕掉，因為舊貼紙可能導致掃描流程出現混淆」。