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強調20歲女兒住家裡要繳房租是「幫她存起來」 網友罵翻：爛媽媽

聯合新聞網／ 綜合報導
凱特認為向女兒收房租是讓她提早面對社會現實。示意圖／ingimage
凱特認為向女兒收房租是讓她提早面對社會現實。示意圖／ingimage

澳洲一名媽媽日前在社群媒體上分享自己的育兒經歷，表示自己要求20歲的女兒要住在家就得付房租。雖然她強調，這些錢並不是真的自己收進口袋，而是幫女兒存進她的戶頭裡，還是引來不少網友留言批評。

據《太陽報》（The Sun）報導，37歲的凱特（Kat Clark）來自澳洲黃金海岸，她是雙寶媽，大女兒已經20歲。近期她在TikTok上分享，自己跟女兒講好要住家裡就要付房租，因為她認為這是她幫助女兒面對現實世界的方法。

凱特說，其實她收的房租不多，只有26英鎊（約1070台幣），而且這筆錢也存進了女兒的戶頭，並不是她自己花掉。她在影片中強調，自己這麼做是為了讓女兒知道當她離家，要面對現實世界，什麼都要錢。

很多網友批評她是爛媽媽，直說「到底哪種媽媽會跟孩子收房租」、「看了真尷尬」，但也有不少網友在聽完凱特解釋後，認為她的做法沒什麼問題。有網友說自己從一有工作開始就付房租了，也有網友表示，孩子付的房租其實也只能稍微貼補家用，但這個過程卻能讓她們學會理財，不認為凱特的作法有問題。

房租 澳洲 理財

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