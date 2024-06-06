在日本好心幫忙找路…2台人遭「靈異詐騙」大破財 恐怖手法曝光

台灣人赴日旅遊小心了！最近日本警方又逮捕一組自稱是「靈媒法師」的騙子，會在路上假扮成迷路的觀光客，並用中文找人問路，之後假裝好心要幫忙消災解厄，跟著對方回家再趁機搜刮家裡貴重物品，目前已有2名台灣女性受害。

臉書粉專《日本省錢小站》轉發日本媒體報導，日本警方最近逮捕了自稱是靈媒與法師的人，假裝要幫人除厄運，實則是為了詐騙別人的金錢，或是偷竊貴重物品。

該詐騙集團的手法為先派出一位女性在商店街等熱門景點，假裝是迷路的觀光客然後用中文問路，如果發現對方具有善心想要幫忙，其他成員就會突然出現並表示「你好像被什麼東西纏上」，然後進一步攀談套取個人情報，再跟著回家作法，期間就大肆竊盜家裡的財物。

《日本省錢小站》指出，這種利用別人好心的犯罪行為很可惡，更痛心那些天生樂於助人的台灣阿姨被欺負，呼籲在日本生活或旅遊的民眾，如果有人在街頭上說「施主印堂發黑，近日恐有血光之災」等話，千萬不要理會，一定要趕快離開現場，以防落入詐騙集團圈套。

綜合日媒報導，大阪、東京陸續出現相同的犯罪手法，甚至在名古屋的神社，一名來自台灣60多歲的女性也被詐團恐嚇如果沒有花現金、珠寶等物品淨化驅魔的話，小孩子可能會死，結果日幣10萬元（約台幣2.1萬）和貴重的項鍊就被騙走了。

此外，在東京的京橋車站附近，一位來自台灣的70多歲婦人也被同樣的手法詐騙，被騙走的金額高達日幣700萬元（約台幣147萬）。

報導還指出，自2023年10月以來，「靈媒師詐騙集團」在大阪府、兵庫縣等全日本各地犯案已超過30起，騙取的金額高達1.2億日幣（台幣約2524萬元），現階段日本警方已逮捕的4名嫌犯皆為中國大陸籍，持短期簽證入境，背後是否有更大的詐騙集團，警方正展開相關調查。