南韓恐怖小學生「連甩副校長5巴掌」畫面曝光 恐龍媽到校竟怒毆班導師

近日，南韓一名小學三年級的男童未經允許試圖離校，被要求回教室時，竟連甩副校長5巴掌，還飆髒話、吐口水。當男童母親被通知到校時，行徑同樣離譜，不但未道歉，更毆打兒子的班導師。

綜合外媒《SBS News》、港媒《星島日報》報導，南韓全羅北道全州市發生了一起國小三年級學童毆打副校長的事件。該名男童未經允許試圖離校，副校長發現後，要求男童回教室，但他並沒有聽從，而是攻擊副校長。

南韓全北教師工會公布事發當時的影片，從影片中可以看到該名男童對副校長連甩5巴掌、咬副校長的手臂，還用書包砸向副校長，並飆髒話、吐口水。期間，副校長並沒有還手，而男童最後背著書包逕自離校。

校方後來聯絡該名男童的母親，但她到學校之後並未道歉，更毆打兒子的班導師。據報導，班導師已報警處理，校方則認定該名男童的行為屬於「嚴重的教權侵害」，並通報全州教育廳，班上的其他學生家長也要求全州教育廳將男童隔離。

報導亦指出，該名男童在先前就讀的學校也曾鬧事，並在5月14日被強制轉學到現在的學校。但轉學後仍經常在教室裡作亂，也多次毆打班導師。全北教師工會委員長指出，該所學校已多次要求男童家長多加管束，但男童並沒有任何改變，他的家長更曾反控學校管理不善，投訴校方虐童。

目前，該名男童家長拒絕讓小孩接受治療和諮商，因此全州教育廳也將舉行會議，討論相關的處理措施以及了解男童母親是否涉及虐待兒童。