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發炎性腸道疾病有望根治？英研究發現逾9成患者都有一共通點

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國科學家找到發炎性腸道疾病的一大致病因素。他們在95%的IBD患者身上發現一個共通點，就是DNA中都存在缺陷，使得免疫細胞更容易失控攻擊腸道，導致過度發炎。路透／Alamy
英國科學家找到發炎性腸道疾病的一大致病因素。他們在95%的IBD患者身上發現一個共通點，就是DNA中都存在缺陷，使得免疫細胞更容易失控攻擊腸道，導致過度發炎。路透／Alamy

英國科學家找到發炎性腸道疾病（inflammatory bowel disease，簡稱IBD）的一大致病因素。他們在95%的IBD患者身上發現一個共通點，就是DNA中都存在缺陷，使得免疫細胞更容易失控攻擊腸道，導致過度發炎。

IBD主要包括潰瘍性結腸炎與克隆氏症兩種，共同症狀包括：腹瀉、腹痛、發燒與貧血，會嚴重干擾患者日常生活。這種病有別於腸躁症，儘管有些症狀會重疊；只有當腸道出現炎症時，才能診斷為IBD。

英國廣播公司（BBC）報導，法蘭西斯克里克研究所（Francis Crick Institute）與倫敦大學學院（University College London）在實驗室中發現，目前已有藥物似乎可以逆轉這種疾病，現正準備進行人體試驗。

免疫系統中的巨噬細胞與IBD密切相關，這些細胞湧入腸道內壁，釋出細胞激素導致大規模發炎。炎症是人體對感染的正常反應一部分，但長期過度發炎會造成傷害。

研究人員進行深入的基因分析，發現一段遺傳密碼是巨噬細胞炎症的「主調節器」。這種基因控制著巨噬細胞釋放一整套發炎化學物質，有些人天生就帶有這種基因，因此身體容易過度反應。

法蘭西斯克里克研究所的研究人員李伊（James Lee）說，該DNA位於「金字塔頂端」，「這無疑是導致人們罹患IBD的主因之一。我們不僅找到疾病發生的原因和過程，還找到治療這些疾病的新方法」。

《自然》（Nature）雜誌詳細介紹的進一步實驗顯示，已被批准用於治療癌症等其他疾病的藥物，能夠緩解過度發炎。這些研究是採集IBD患者的樣本進行。

不過，IBD新療法並不會馬上出現。由於已存在藥物，研究人員已經有了不錯的開始，但他們需要找到一種只針對巨噬細胞的方法，才不會讓全身產生副作用。他們還需要精確校準藥物，使其既能治療IBD，又不會因為關閉發炎抗病的機制，而使病人容易被感染。研究人員目標五年內展開臨床試驗。

英國克隆氏症和結腸炎慈善機構人員魏克曼（Ruth Wakeman）說：「這項研究是令人興奮的一步，我們希望有一天世上不再有克隆氏症和結腸炎。兩者是複雜的終身性疾病，目前無法治癒，但這些研究正在幫助我們回答一些有關病因的重大問題。」

基因 患者 英國

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