不得不漲！日牛丼店齊推「深夜料金」挨網轟 專家挺業者：英明決策

全球各種原物料上漲，讓許多原先主打薄利多銷的飲食業者，面臨到巨大的挑戰。像是向來主打「便宜、快速、美味」的日本牛丼業者，也免不了調整價格。日前日本Sukiya就調漲了深夜時段的餐飲價格，結果遭到一些批判。

根據日本媒體「大人んサー」報導，日本Sukiya在今年4月3日起，推行「深夜料金」的政策。顧客若是在晚間10點到隔天早上5點時點餐，結帳時得多付7％的價格。除了Sukiya以外，另一間連鎖業者松屋也在五月中旬，開始於同時段加收10％的深夜價格。

這些牛丼業者的措施，讓社群網站上許多網友叫苦連天，紛紛表示「連牛丼店都開始搞深夜料金了」、「還得付深夜料金，這世道太苦了」、「再也不會去了」。不過也有人認為「深夜加價很合理」。

飲食店經營顧問成田良爾指出，過去在泡沫經濟崩壞後，牛丼店主打「便宜、快速、好吃」的口號。但由於食材、人事、水電等成本不斷上漲，又要維持甚至改進商品品質，這些優點恐怕會越來越難維持。

成田指出，過去餐飲業長期靠著低價競爭，使得勞工薪資不高，卻得在長時間下進行勞動，造成相當大的負擔，也導致許多優秀人才流失，出現人員不足的問題。因此他個人認為，導入「深夜料金」是一項英明的決策，如今飲食業界迎來過渡期，可以多觀察各個業者的對應措施。