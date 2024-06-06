惡客越來越多！店內叫罵後還帶木刀返回 日超商急改名牌保護店員

過去日本服務業有以客為尊的觀念，但隨著現代社會出現越來越多態度惡劣的客人，變得服務業自己本身也必須想辦法自保。近來日本便利商店，就開始推行使用拼音，或者直接是假名的名牌，來防止客人騷擾。

根據日本媒體「日本電視台」報導，日本連鎖超商羅森（LAWSON）在本月4日，開始將名牌更改為拼音的模式；日本全家便利商店，也在五月下旬允許員工配戴使用假名的名牌。這是因為過去曾經有客人無理取鬧，記住店員的名字之後，在社群網站等處騷擾對方，而做出的防範措施。

日本勞動組織「UAゼンセン」調查發現，有約半數的服務業勞工，在最近兩年內都曾遭遇過惡質顧客的騷擾，讓許多現場人員身心俱疲。一位服務人員指出，他曾經碰過有客人大聲叫罵，還對人員投擲信用卡。甚至在幾天後，那位客人還帶著木刀重回店家，讓服務人員感到相當恐懼。

而這些曾遭遇客人惡劣舉動的服務員，有約半數表示，公司方面都沒提供任何解決方案。還有一間前拉麵店老闆瀧江伸一表示，他曾經一直收到威脅訊息，對方甚至揚言要放火毀了他的店。為了防止出意外，以及保護旗下員工的安全，讓他不得不決定暫時關店。