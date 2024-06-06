日本生育率 再寫新低

晚婚與育兒的經濟壓力，使得日本人口危機持續惡化，去年總生育率再創史上新低，並為連續第八年下滑，促使國會5日通過新法，希望以擴大每月育兒津貼、提供更多育嬰假等措施，力挽狂瀾。

日本厚生勞動省5日公布，2023年總生育率為1.2，較2022年減少0.06，為歷來新低。總生育率意指婦女一生中生育子女的總數。若不計移民，一國人口要維持穩定，生育率須達2.1。

以地區而言，東京都的總生育率去年降至0.99，為首次跌破1.0，在日本47個都府道縣墊底。總生育率最高的是沖繩縣，但也略降至1.6。日本去年共誕生72萬多名新生兒，比前年少5.6%。

日本國會5日通過新法，將擴大每月育兒津貼，並延長育嬰假。日相岸田文雄表示，從現在起到2030年為止，是逆轉少子化的最後機會。

依據新法，育兒津貼的發放年齡上限，從15歲延長至18歲，並取消父母的收入限制，而第三胎開始的每月補助將提高一倍至3萬日圓，新措施預定10月上路。

然而，一般認為新生兒減少的根本原因是結婚率降低，與婦女延後生育第一胎，這兩項因素都未見改善。去年每1,000人中，只有3.9人已婚者，創歷來新低，也少於2022年的4.1人。婦女首次生育的平均年齡為31歲，高於1995年的27.5歲。

不只日本面臨人口問題，新加坡也說，去年生育率首度跌破1.0，降至0.97。南韓去年生育率更只有0.72，低於前年的0.78。就連人口眾多的中國大陸，過去兩年來的人口也持續減少。