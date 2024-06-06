經濟艙機票 可望變便宜

在後新冠疫情時代，機票價格這一年來的漲幅令人瞠目結舌，好消息是，至少對搭乘經濟艙的旅客來說，今年夏季的機票價格可望停止上漲，甚至有可能下跌。

在本周於杜拜舉行的航空運輸協會（IATA）年會上，多位航空業高層主管都做出上述評估，其中有幾個人點出，英國是航空旅遊需求特別疲軟的地區。他們說，歐洲各地即將舉行歐洲議會選舉，經濟的不確定性影響消費情緒，可能抑制人們花錢出遊的意願。

維珍大西洋航空執行長魏斯說：「在英國，尤其是經濟艙，我們觀察到相關需求沒那麼旺盛，但整體的夏季需求仍強勁。」

瑞安航空執行長歐萊瑞是最早一批示警票價下跌的人，他在上月預期，儘管客機數量不足，但機票在夏季將持穩，有別於供不應求通常會推升價格的情形。

聯合航空執行長柯比3日形容，航空業的景況保持穩定，需求持平但未增加。阿聯酋航空總裁克拉克則說，儘管夏季需求保持強勁，但價格處於非常均衡的狀態。

不過商務艙機票價格依然看漲。Amex GBT預期，紐約－洛杉磯航線的商務艙今夏、或5-8月票價將上漲8.5%，倫敦－紐約航線的商務艙票價也可能上漲，原因包括夏季旅遊暴增及巴黎奧運帶來的「光環效應」。