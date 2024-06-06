經濟艙機票 可望變便宜

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電

在後新冠疫情時代，機票價格這一年來的漲幅令人瞠目結舌，好消息是，至少對搭乘經濟艙的旅客來說，今年夏季的機票價格可望停止上漲，甚至有可能下跌。

在本周於杜拜舉行的航空運輸協會（IATA）年會上，多位航空業高層主管都做出上述評估，其中有幾個人點出，英國是航空旅遊需求特別疲軟的地區。他們說，歐洲各地即將舉行歐洲議會選舉，經濟的不確定性影響消費情緒，可能抑制人們花錢出遊的意願。

維珍大西洋航空執行長魏斯說：「在英國，尤其是經濟艙，我們觀察到相關需求沒那麼旺盛，但整體的夏季需求仍強勁。」

瑞安航空執行長歐萊瑞是最早一批示警票價下跌的人，他在上月預期，儘管客機數量不足，但機票在夏季將持穩，有別於供不應求通常會推升價格的情形。

聯合航空執行長柯比3日形容，航空業的景況保持穩定，需求持平但未增加。阿聯酋航空總裁克拉克則說，儘管夏季需求保持強勁，但價格處於非常均衡的狀態。

不過商務艙機票價格依然看漲。Amex GBT預期，紐約－洛杉磯航線的商務艙今夏、或5-8月票價將上漲8.5%，倫敦－紐約航線的商務艙票價也可能上漲，原因包括夏季旅遊暴增及巴黎奧運帶來的「光環效應」。

機票 票價

延伸閱讀

長榮航空聯名老乾杯推和牛機上餐 4航線、全艙等吃得到

杭特購槍案／傳喚逾10名證人 前妻、嫂嫂和前女友入列

別在用餐時間睡覺！專家分享3秘訣有助你在經濟艙更容易入睡

搭經濟艙飛長途也能有舒適旅程 專家教如何選機位增伸展空間

相關新聞

日本生育率 再寫新低

晚婚與育兒的經濟壓力，使得日本人口危機持續惡化，去年總生育率再創史上新低，並為連續第八年下滑，促使國會5日通過新法，希望...

經濟艙機票 可望變便宜

在後新冠疫情時代，機票價格這一年來的漲幅令人瞠目結舌，好消息是，至少對搭乘經濟艙的旅客來說，今年夏季的機票價格可望停止上...

報應來得快又猛！婦奪千萬遺產還撂1句狠話嗆甥 不到1年下場超淒慘

親人過世後，遺產的分配若喬不攏，時常會引發紛爭。一名網友透露外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，對方還撂狠話嗆聲，沒想到，阿姨不久後便吃到惡果，讓原PO大感訝異。文章一出，引來不少網友大嘆「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」。...

動手術豐胸…乳頭沒不久發黑險脫落 準新娘急奔醫院求救：像被鯊魚咬傷

為了在結婚當天呈現最好的身體狀態，許多準新娘會在婚禮前半年進行飲食控制、皮膚保養等。一名英國準新娘就認為自己胸部不夠豐滿，穿禮服的體態不好看，想起住在土耳其的朋友推薦，衝動飛去土耳其選...

旅遊旺季怕「沒地方住？」專家建議3妙招 訂房還能省錢

現在正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格。旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。

墨西哥首位女總統剛出爐，女市長遭謀殺身亡

墨西哥剛選出史上第一位女性總統夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），不到一日之內，米卻肯州科蒂哈市市長桑琪士慘遭謀殺（Yolanda Sanchez Figueroa），遇害時被開19槍、當局也已展開追緝行動，選舉再次蒙上性別暴力陰影。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。