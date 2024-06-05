快訊

未拉緊手煞車！司機尿急臨停凱道 巴士滑行180米直撞「總統府花圃」

周大福深圳廠突停工停產 員工苦喊：沒有地方可養老了

父母務農出身窮鄉、自存錢赴美留學 作家揭梁見後奮鬥史：比黃仁勳還勵志

聽新聞
test
0:00 / 0:00

旅遊旺季怕「沒地方住？」專家建議3妙招 訂房還能省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格，旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。示意圖／Ingimage
正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格，旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。示意圖／Ingimage

現在正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格。旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。

根據《太陽報》（The Sun）報導，近期正值旅遊旺季，6月中旬後，更有巴黎奧運的加持，許多人訂房時搜尋熱門日期，「額滿」的結果舉目皆是，美國知名旅遊訊息平台The Points Guy建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，其中還有機會能省下住宿費用！

直接與入住的飯店聯繫

The Points Guy指出，受到搜尋引擎運作模式的影響，部分住宿業者的房況不一定會出現在搜尋結果之列，因此專家建議，直接聯繫飯店洽詢房況有兩好處，一是可得知更完整的空房訊息，二是房價可能比網路上查到的更便宜。

The Point Guy飯店內容總編輯愛麗（Ellie Nan Storck）表示：「搜尋引擎可能不會總是100%準確，可以協商自己想要的房價區間，而這取決於你想投入多少時間做旅遊的事前討論。」對於旅行中尋求刺激的人來說，另一個大膽的決擇是走進飯店並在前台詢問是否有空房。

多搜尋第三方訂房網站

The Points Guy提醒，Expedia、Booking.com或Agoda等訂房網都很受歡迎，這些網站資訊更新速度往往比飯店官網更頻繁，昨天還顯示滿房，明天可能又有空房釋出。不過專家也警告，務必詳細閱讀訂房網站的條款，以免遇到難以解決的狀況。在缺少口語溝通的情況下，如果遇到難以解決的狀況，處理過程可能比較棘手。

旅遊市場研究機構Atmosphere Research Group創辦人哈特維爾德特（Henry Harteveldt）更指出，許多航空公司與這類訂房網站合作提供住宿選向，有時會出現折扣價，值得探索。

小幅變動住宿地點

比起連續多日住同一家飯店，中間更換飯店更有可能找到單一夜晚有空房的業者。The Points Guy認為，這辦法尤其適合人潮擁擠的大城市，倘若能接受搭乘大眾運輸工具在飯店之間移動，是一招有效的解法。

The Points Guy主跑飯店的資深記者桑德斯（Tanner Saunders）指出，大城市的市郊或周邊城鎮，很可能可以找到更棒的住宿地點；此外，由於受到噪音、交通等因素影響，機場附近的住宿也更便宜，「移動時間可能需要多花30分鐘，但可以省下不少房錢」。

住宿 出國旅遊 訂房 飯店

相關新聞

旅遊旺季怕「沒地方住？」專家建議3妙招 訂房還能省錢

現在正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格。旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。

動手術豐胸…乳頭沒不久發黑險脫落 準新娘急奔醫院求救：像被鯊魚咬傷

為了在結婚當天呈現最好的身體狀態，許多準新娘會在婚禮前半年進行飲食控制、皮膚保養等。一名英國準新娘就認為自己胸部不夠豐滿，穿禮服的體態不好看，想起住在土耳其的朋友推薦，衝動飛去土耳其選...

墨西哥首位女總統剛出爐，女市長遭謀殺身亡

墨西哥剛選出史上第一位女性總統夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），不到一日之內，米卻肯州科蒂哈市市長桑琪士慘遭謀殺（Yolanda Sanchez Figueroa），遇害時被開19槍、當局也已展開追緝行動，選舉再次蒙上性別暴力陰影。

「邊境鬼城」納納瓦：被阿根廷289%通膨率壓死的蕭條角落

「現在什麼都沒了，這小鎮死了。」阿根廷通膨率已將近300%，不只民眾生活愈加艱難，出口商和旅遊業也承受重壓，而在鄰國巴拉圭邊境，過去仰仗跨境貿易而繁榮的城鎮如今已成無人「鬼城」——阿根廷物產豐富，主要出口產品包括豆製品、玉米、小麥、牛肉、燃料和汽車，加之多年來披索匯率疲軟、阿根廷政府又有能源補貼，因此相較鄰國，其商品有著相對低價優勢，吸引許多人越境購物或是走私，走私活動的興盛甚至曾讓巴拉圭商務部長在2023年建議於兩國邊境「蓋牆」，但現在阿根廷高漲的物價已使原本盛況不再，甚至出現阿根廷人越境到巴拉圭購買生活物品的反向情況。

外出健行挖到寶！美3學童發現6700萬年前「極其罕見」暴龍遺骸

美國3個年紀輕輕的恐龍迷2022年暑假在北達科他州健行時還真碰上恐龍化石，意外發現罕見的幼年暴龍（T-Rex）遺骸

日本去年出生率1.2創歷來新低！連續8年下降

日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。