動手術豐胸…乳頭沒不久發黑險脫落 準新娘急奔醫院求救：像被鯊魚咬傷

為了在結婚當天呈現最好的身體狀態，許多準新娘會在婚禮前半年進行飲食控制、皮膚保養等。一名英國準新娘就認為自己胸部不夠豐滿，穿禮服的體態不好看，想起住在土耳其的朋友推薦，衝動飛去土耳其選擇當地一間診所做豐胸手術，結果動刀沒多久，她的胸部開始發黑，甚至有脫落跡象，令該名準新娘崩潰「好像被鯊魚咬過」。

根據《鏡報》報導，英國19歲準新娘古德溫（Madison Goodwin）想讓自己胸部更渾圓豐滿，一直考慮做豐胸手術，奈何英國手術費用昂貴，至少需準備9000英鎊（約新台幣37萬)，她不想花太多錢，想起住在土耳其的朋友提過一名外科醫師，讚賞對方醫術高超，而且費用便宜，便決定和媽媽一起飛去土耳其諮詢，並留在當地花4000英鎊（約新台幣16萬）做手術，「我沒對（豐胸手術）做太多研究，這是一時衝動」。

豈料豐胸手術結束後第二天，胸部乳頭發紫，雖然古德溫有點擔心，但仍相信土耳其醫師，還放心返回英國休養，並定期傳傷口照片給醫師過目，但幾天後要換繃帶時，古德溫竟發現胸部周圍皮膚已經發黑，乳頭甚至有脫落跡象，「我每天都會更換繃帶，因為繃帶變得越來越黏，而且血也越來越多，當我取下繃帶時，可以看到我的乳頭開始脫落」。

古德溫這時徹底崩潰，才發現在土耳其做的豐胸手術大失敗，胸部傷口非常嚴重，她急著奔去英國醫院就醫治療，「我的傷口真的看起來像被鯊魚咬傷，我感覺很可怕，醫院一直說我必須進行植皮或乳頭紋身」。古德溫治療後一直服用抗生素，醫師已經將她轉介給傷口專家，她必須等待壞死皮膚組織脫落和其餘部分癒合，才能進行植皮手術。

古德溫表示，如果她一直聽信土耳其醫師的話，不知道下場會多麼悽慘，英國醫院表示，如果她一直沒就醫，恐怕傷口會敗壞，甚至會有生命危險。因為婚禮訂在12月，古德溫希望傷口快點癒合，「醫院說可能需要6個月才能痊癒，我的婚紗是露肩的，所以我希望它能提前痊癒」。