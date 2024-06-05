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外出健行挖到寶！美3學童發現6700萬年前「極其罕見」暴龍遺骸

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
恐龍化石示意圖。 圖／Ingimage
恐龍化石示意圖。 圖／Ingimage

美國3個年紀輕輕的恐龍迷2022年暑假在北達科他州健行時還真碰上恐龍化石，意外發現罕見的幼年暴龍（T-Rex）遺骸。

綜合法新社和路透社報導，2022年7月，當時7歲的連恩．費雪（Liam Fisher）和他10歲哥哥傑辛．費雪（Jessin Fisher）以及9歲表哥凱登．梅森（KaidenMadsen）在離北達科他州西南部城市馬馬斯（Marmarth）約16公里遠的地方健行、找化石。走著走著，連恩和同行的父親山姆（Sam Fisher）注意到有一根大腿骨從地面凸出來。

連恩回憶說，父親當時把傑辛和凱登叫過來看，還問他們「這是什麼」。傑辛回答說：「這是恐龍。可是我不知道是什麼種類。」

山姆拍了張照，傳給他過去高中同窗、現成了古生物學者的萊森（Tyler Lyson）。而在丹佛自然科學博物館（Denver Museum of Nature & Science）擔任古脊椎動物學館長的萊森在取得挖掘許可後，一群人於2023年7月重返現場。

萊森說，最初，他們以為那支腿骨隸屬一隻草食性的鴨嘴龍，「但挖掘工作的第一天，傑辛和我找到了下顎部位，上面還有好幾顆巨大的暴龍牙齒」。

結果這是6700萬年前「極其罕見」的幼年暴龍標本，而這將提供重要線索，一探堪稱「恐龍之王」的暴龍成長史過程。

古生物學家估計，這隻「青少年暴龍」重約1630公斤，鼻尖到尾巴長度約達7.6公尺，站立高度達3公尺，體型約為成年暴龍的2/3大，據信死時約在13到15歲之間。

暴龍約於18-21歲完全長大，目前已知的最大暴龍，是芝加哥菲爾德博物館（Field Museum）一隻名為「蘇」（Sue）的標本，長約12.3公尺。

連恩、傑辛和凱登找到的這一隻活在大約6700萬年前，靠近白堊紀（Cretaceous Period）末尾。而暴龍和其他恐龍已在6600萬年前一顆小行星撞擊地球後全部滅絕，只有牠們的鳥類後代例外。

連恩和凱登現在分別9歲11歲，兩人說將繼續當業餘恐龍偵探。

不過現年12歲的傑辛立志成為古生物學家，坦言「這是我一輩子的夢想，也許是因為我看了電影『侏儸紀公園』（Jurassic Park）又找到了這個」暴龍化石。

他也鼓勵其他孩子們「放下手中的電子產品，出去健行」。

有關這次「恐龍現形記」的紀錄片，將於21日在100多個城市以IMAX、3D等格式上映。

化石 博物館 恐龍 美國

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