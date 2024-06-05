報應來得快又猛！婦奪千萬遺產還撂1句狠話嗆甥 不到1年下場超淒慘

親人過世後，遺產的分配若喬不攏，時常會引發紛爭。一名網友透露外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，對方還撂狠話嗆聲，沒想到，阿姨不久後便吃到惡果，讓原PO大感訝異。文章一出，引來不少網友大嘆「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」。

近期，一篇文章在國外論壇Reddit再度掀起討論，內容為一名英國男子講述外婆的遺產被阿姨奪走的經歷。原PO表示，媽媽自懂事起就幫家裡顧店，努力打拚並成功創業，而阿姨則是被外婆寵壞，時常偷家裡的東西、到處惹麻煩。

原PO接著指出，外公過世後，外婆決定立一份新的遺囑。根據遺囑內容，若外婆過世，房子會被賣掉，所得的錢會各分25%給兩個女兒，剩下的50%則會平分給孫子。原PO並補充，當時房子的價值超過50萬英鎊（新台幣約1900萬元）。

但外公過世6年後，母親突因一場意外逝世，葬禮結束後，外婆則說已更改遺囑，讓原PO和他的手足獲得媽媽原本會繼承的份額，而阿姨則稱自己沒有參與遺囑的撰寫。

外婆去世後，由於原PO哥哥需要度蜜月的資金，弟弟也將上大學，所以他們都在等待宣讀遺囑的消息，然而阿姨卻不斷表示「等下個月」。直到某天原PO父親偶遇負責外婆遺囑的律師，才得知遺囑早已宣讀；「一切都留給我阿姨了」，原PO說道，「而且律師告訴我父親，（外婆）立遺囑時阿姨在場」。

後來，原PO阿姨承認撒謊，但也秀出遺囑，強調所有遺產都歸給她和她的孩子，並撂話表示「除非你們有書面證明，不然這間房子裡的東西，你們什麼都拿不到」。她也立刻以約75萬英鎊（新台幣約2900萬元）的價格出售房子，並在外地買新房。

沒想到，後續因果報應來得非常快，原PO表示，買家請人來檢測後，發現外公外婆的房子不斷下沉，因此房子的價值跌至6萬英鎊（新台幣約230萬元），買家連訂金都沒付就跑了。阿姨買不到新房，只能搬去跟女兒同住，且存款被男友領光，跟女兒大吵一架後更被趕出門；最終只能住在露營拖車，而且罹患關節炎，雙手無法動彈也不能工作。

原PO後續也再度發文透露阿姨的近況，表示她後來因心臟病入院，雖然幸運康復，但身體狀況比以前更糟。對此，不少網友同情原PO，「最好的報復就是你過上美好的生活」、「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」、「有時因果報應是值得一看的」。但也有網友抱持懷疑態度，認為文中部分細節與現實不符。