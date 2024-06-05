快訊

法人就愛這檔ETF 連兩日拿逾百億資金力捧

華南雲雨區東移影響 2縣市慎防瞬間大雨及強陣風

扯！騎車上合歡山武嶺 省20元鑽縫集體逃票

報應來得快又猛！婦奪千萬遺產還撂1句狠話嗆甥 不到1年下場超淒慘

聯合新聞網／ 綜合報導
國外一名網友表示外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，但業力卻來的很快，阿姨不久後便吃到惡果。情境示意圖。圖／ingimage
國外一名網友表示外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，但業力卻來的很快，阿姨不久後便吃到惡果。情境示意圖。圖／ingimage

親人過世後，遺產的分配若喬不攏，時常會引發紛爭。一名網友透露外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，對方還撂狠話嗆聲，沒想到，阿姨不久後便吃到惡果，讓原PO大感訝異。文章一出，引來不少網友大嘆「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」。

近期，一篇文章在國外論壇Reddit再度掀起討論，內容為一名英國男子講述外婆的遺產被阿姨奪走的經歷。原PO表示，媽媽自懂事起就幫家裡顧店，努力打拚並成功創業，而阿姨則是被外婆寵壞，時常偷家裡的東西、到處惹麻煩。

原PO接著指出，外公過世後，外婆決定立一份新的遺囑。根據遺囑內容，若外婆過世，房子會被賣掉，所得的錢會各分25%給兩個女兒，剩下的50%則會平分給孫子。原PO並補充，當時房子的價值超過50萬英鎊（新台幣約1900萬元）。

但外公過世6年後，母親突因一場意外逝世，葬禮結束後，外婆則說已更改遺囑，讓原PO和他的手足獲得媽媽原本會繼承的份額，而阿姨則稱自己沒有參與遺囑的撰寫。

外婆去世後，由於原PO哥哥需要度蜜月的資金，弟弟也將上大學，所以他們都在等待宣讀遺囑的消息，然而阿姨卻不斷表示「等下個月」。直到某天原PO父親偶遇負責外婆遺囑的律師，才得知遺囑早已宣讀；「一切都留給我阿姨了」，原PO說道，「而且律師告訴我父親，（外婆）立遺囑時阿姨在場」。

後來，原PO阿姨承認撒謊，但也秀出遺囑，強調所有遺產都歸給她和她的孩子，並撂話表示「除非你們有書面證明，不然這間房子裡的東西，你們什麼都拿不到」。她也立刻以約75萬英鎊（新台幣約2900萬元）的價格出售房子，並在外地買新房。

沒想到，後續因果報應來得非常快，原PO表示，買家請人來檢測後，發現外公外婆的房子不斷下沉，因此房子的價值跌至6萬英鎊（新台幣約230萬元），買家連訂金都沒付就跑了。阿姨買不到新房，只能搬去跟女兒同住，且存款被男友領光，跟女兒大吵一架後更被趕出門；最終只能住在露營拖車，而且罹患關節炎，雙手無法動彈也不能工作。

原PO後續也再度發文透露阿姨的近況，表示她後來因心臟病入院，雖然幸運康復，但身體狀況比以前更糟。對此，不少網友同情原PO，「最好的報復就是你過上美好的生活」、「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」、「有時因果報應是值得一看的」。但也有網友抱持懷疑態度，認為文中部分細節與現實不符。

律師 心臟病 房子 立遺囑 葬禮 遺產 關節炎

相關新聞

報應來得快又猛！婦奪千萬遺產還撂1句狠話嗆甥 不到1年下場超淒慘

親人過世後，遺產的分配若喬不攏，時常會引發紛爭。一名網友透露外婆留下的遺產全遭阿姨奪走，對方還撂狠話嗆聲，沒想到，阿姨不久後便吃到惡果，讓原PO大感訝異。文章一出，引來不少網友大嘆「業力真的出現了」、「一系列業力引爆」。...

動手術豐胸…乳頭沒不久發黑險脫落 準新娘急奔醫院求救：像被鯊魚咬傷

為了在結婚當天呈現最好的身體狀態，許多準新娘會在婚禮前半年進行飲食控制、皮膚保養等。一名英國準新娘就認為自己胸部不夠豐滿，穿禮服的體態不好看，想起住在土耳其的朋友推薦，衝動飛去土耳其選...

旅遊旺季怕「沒地方住？」專家建議3妙招 訂房還能省錢

現在正值旅遊旺季，許多人想要訂房卻往往找到不適合的房間與價格。旅遊專家建議「3妙招」可能成功訂到房間的方法，還有機會可以省錢。

墨西哥首位女總統剛出爐，女市長遭謀殺身亡

墨西哥剛選出史上第一位女性總統夏恩包姆（Claudia Sheinbaum），不到一日之內，米卻肯州科蒂哈市市長桑琪士慘遭謀殺（Yolanda Sanchez Figueroa），遇害時被開19槍、當局也已展開追緝行動，選舉再次蒙上性別暴力陰影。

「邊境鬼城」納納瓦：被阿根廷289%通膨率壓死的蕭條角落

「現在什麼都沒了，這小鎮死了。」阿根廷通膨率已將近300%，不只民眾生活愈加艱難，出口商和旅遊業也承受重壓，而在鄰國巴拉圭邊境，過去仰仗跨境貿易而繁榮的城鎮如今已成無人「鬼城」——阿根廷物產豐富，主要出口產品包括豆製品、玉米、小麥、牛肉、燃料和汽車，加之多年來披索匯率疲軟、阿根廷政府又有能源補貼，因此相較鄰國，其商品有著相對低價優勢，吸引許多人越境購物或是走私，走私活動的興盛甚至曾讓巴拉圭商務部長在2023年建議於兩國邊境「蓋牆」，但現在阿根廷高漲的物價已使原本盛況不再，甚至出現阿根廷人越境到巴拉圭購買生活物品的反向情況。

外出健行挖到寶！美3學童發現6700萬年前「極其罕見」暴龍遺骸

美國3個年紀輕輕的恐龍迷2022年暑假在北達科他州健行時還真碰上恐龍化石，意外發現罕見的幼年暴龍（T-Rex）遺骸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。