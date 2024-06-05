快訊

時薪600元戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

美國駐黎巴嫩大使館附近爆槍擊案 朝使館警衛開槍遭逮…槍手身分曝光

陸推同等待遇 在福建台灣人均可參加基本醫保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本去年出生率1.2創歷來新低！連續8年下降

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，創1947年以來最低紀錄。路透
日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，創1947年以來最低紀錄。路透

日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8年下滑。

NHK報導，相較之下，2022年日本總和生育率為1.26，代表每名婦女平均生育1.26個小孩。

此外，各都道府縣的總和生育率也都低於前年。最低的落在東京都，為0.99，往上依序是北海道（1.06）和宮城縣（1.07）；最高落在沖繩縣，為1.60，後面依序是宮崎縣（1.49）、鹿兒島縣（1.48）。西日本較高，呈現「西高東低」的傾向。

2023年日本出生的嬰兒數也較去年減少4萬3482人，來到72萬7277人，是自1899年統計以來新低。

死亡方面，死亡數比去年增加6886人，達到157萬5936人，創過去新高。此外，結婚件數比去年減少3萬213對，來到47萬4717對，創戰後新低。

小孩 日本 生育

延伸閱讀

備份豆腐風靡果粉 Maktar靠D2C征服日本市場

涉違規取得量產認證 日本山葉發動機遭官方檢查

KKBOX拿下多家大型商社、挑剔卻買單！科科科技用技術軍火庫扎根日本

漫畫AI翻譯水準堪憂？日譯者協會：低品質譯本反而助長盜版蔓延

相關新聞

阿根廷12歲男孩阿公家院子玩 發現恐龍化石

阿根廷內烏肯省一名12歲男孩在阿公家院子內玩，無意中發現岩石旁露出骨頭，隨即聯繫相關博物館前往查看。古生物學團隊證實，此...

外出健行挖到寶！美3學童發現6700萬年前「極其罕見」暴龍遺骸

美國3個年紀輕輕的恐龍迷2022年暑假在北達科他州健行時還真碰上恐龍化石，意外發現罕見的幼年暴龍（T-Rex）遺骸

日本去年出生率1.2創歷來新低！連續8年下降

日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8...

螳臂擋車成經典！「坦克人」照片是如何拍下的

白衫男子出現那一刻，懷德納第一個反應是不耐煩。他費盡心思，才從北京飯店高樓找到了完美構圖——空曠的東長安街上，十多輛坦克排成一列縱隊，與濃鬱樹蔭對比出肅殺氛圍——畫面卻被這名男子給破壞了。

浪漫又瘋狂的巴黎奧運！LV為最大贊助商、保險套消耗量也成話題焦點

巴黎奧運被譽為史上最浪漫奧運，更是最奢華一屆奧運，LVMH、愛馬仕（Hermès）、香奈兒等大展身手，一個隱祕的話題也成為關注焦點——不是碳排放減少量，而是這次奧運會將消耗多少個保險套？

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

日本山梨縣富士河口湖町架黑幕阻拍富士山，已經被遊客挖出多個洞，町長計畫換強度更高的材質。隨觀光復甦，日本重現不守交通規則、闖私有地、亂丟垃圾等亂象。法籍東京特派員在專欄指出，很遺憾日本政府與媒體把過度旅遊的責任，全推給外國人。2023年日本旅遊人數破5.1億，外國遊客僅占4%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。