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日本去年出生率1.2創歷來新低！連續8年下降
日本政府統計數據顯示，2023年總和生育率為1.20，代表每名婦女平均生育1.2個小孩，創1947年以來最低紀錄，連續8年下滑。
NHK報導，相較之下，2022年日本總和生育率為1.26，代表每名婦女平均生育1.26個小孩。
此外，各都道府縣的總和生育率也都低於前年。最低的落在東京都，為0.99，往上依序是北海道（1.06）和宮城縣（1.07）；最高落在沖繩縣，為1.60，後面依序是宮崎縣（1.49）、鹿兒島縣（1.48）。西日本較高，呈現「西高東低」的傾向。
2023年日本出生的嬰兒數也較去年減少4萬3482人，來到72萬7277人，是自1899年統計以來新低。
死亡方面，死亡數比去年增加6886人，達到157萬5936人，創過去新高。此外，結婚件數比去年減少3萬213對，來到47萬4717對，創戰後新低。
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