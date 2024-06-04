快訊

蘇姿丰宴請80名供應鏈夥伴！等級、價位曝光 較輝達高十倍

印度熱浪可能已熱死逾百人 數萬人中暑

中央社／ 印度布班尼斯瓦4日綜合外電報導
今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。美聯社
今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。美聯社

根據當局說法和媒體報導，今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。但與此同時，部分地區最近則遭氣旋和豪雨侵襲。

路透社報導，受到多項因素綜合影響，攝氏50度的火辣高溫3月就在德里出現，西印拉吉斯坦邦（Rajasthan）5月也熱到這種程度。科學家表示，人為驅動的氣候變遷助長此一趨勢。

東印奧里薩邦（Odisha）災害管理局表示，當地今夏有至少30人中暑死亡，另外97人疑似中暑死亡，仍待調查確認。

「印刷報」（ThePrint）引述政府數據報導，3月到5月印度夏季期間有近2萬5000人疑似中暑，高峰出現在5月。

西北部和東部今夏熱浪天數是過去的兩倍以上，主因雨季前的雷陣雨更少，以及毗鄰的乾旱地區暖風吹向印度。

北印和西印也傳出有人被熱死。上個月全國性大選期間當地熱浪情況尤其嚴峻，當時德里缺水，田裡動物被熱暈。

然而，東印部分地區遭受氣旋雷馬爾（Remal）侵襲，東北部阿薩姆邦（Assam）自從5月28日以來已有14人因此喪生。

南部卡納塔卡邦（Karnataka）和克勒拉邦（Kerala）也因大雨而淹水。

科技重鎮班加羅爾（Bengaluru）2日降雨高達111.1毫米，創自1891年以來6月最大單日降雨。電視畫面顯示，車輛和行人涉水穿越街頭。

在印度東南方的鄰國斯里蘭卡，其國家災害管理中心（Disaster Management Centre）2日表示，雨季降雨引發洪水和山崩，造成至少15人罹難。

南印克勒拉邦上週提早進入雨季，可望給居民一點喘息。不過氣象預報顯示，北印和東印未來5天仍將遭受熱浪侵襲。

中暑 印度 熱浪

延伸閱讀

印度股市蒸發3,500億美元 因初步計票顯示執政黨席次低於預期

今夏首波致命熱浪襲美西 鳳凰城、賭城氣溫可達47度

外資賣亞股 台、韓重傷

2025年國際航協年會 印度靛藍航空在德里接棒舉辦

相關新聞

印度熱浪可能已熱死逾百人 數萬人中暑

根據當局說法和媒體報導，今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。但與此同時，部分地區最近則遭氣旋和豪雨...

諾曼第登陸80週年 英國百歲老兵啟航重返搶灘舊地

今年是扭轉二戰情勢的諾曼第登陸（D-Day）80週年，約24名曾參與登陸的老兵今天隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航...

減肥用「社群媒體上廣傳」這幾招？ 健身教練嘆：根本做錯了

減肥健身風氣旺盛，不少人為了健康的身體與好身材，不惜做出各種犧牲。不過美國一名健身教練近期分享了減肥健身的誤區，並表示這些在社群媒體上廣傳的減肥方式，其實對身體一點幫助都沒有。

日本調查 紙本學習比數位機器更有助記憶及專注

日本富山大學副教授山田正明等人組成的研究團隊調查發現，用紙本學習比用數位機器更易於記憶及保持專注

南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳

韓聯社報導，南韓一個交友軟體傳出資料外洩，男性會員個資和非法影片在84萬女性使用者的網路群組瘋傳，情節類似2018年「N...

畫面曝光！義大利山洪爆發 3好友受困河中央「抱團自救」仍被沖走

義大利北部近期山洪爆發，5月31日2名女子與1名男子沿著河邊散步時，因連日暴雨導致河水瞬間上漲，3人被困在河中央的小島上，消防隊獲報趕赴現場，指示3人緊抱成團以保持穩定，並試圖救出他們，然而3人最終還是被湍急的河水沖走。警方於6月2日距離事發現場1公里處發現2具女屍，目前仍在持續搜尋男子下落。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。