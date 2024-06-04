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越南網路造神帶貨 粉絲跟著苦行僧步行中暑身亡

中央社／ 河內4日專電

越南一名男子身穿袈裟步行上千公里，在網路直播下，從1人獨行走到有108條好漢相伴，所到之處萬人空巷。近日陸續有跟著走的民眾在烈日下中暑死亡或昏倒，驚動越南當局。

這名以苦行僧形象示人的男子自稱釋明慧（ThichMinh Tue），1個多月前開始穿著用拼布做成的袈裟從南部慶和省（Khanh Hoa）徒步1500多公里抵達北部的河江省（Ha Giang）再折返，在各路網紅、自媒體的接力直播下走紅越南全國。

眾人直播同時配上煽動的標題與字句，暱稱釋明慧為「和尚」或「僧人」，將他在烈日下步行化緣的形象包裝成宛如「活佛在世」來刺激流量，以便趁機向線上「圍觀」的網友兜售真人公仔與同款袈裟。

在媒體效果下，漸漸地釋明慧途經之處出現粉絲夾道迎接，更有人加入一起苦行，他回程經過順化市（Hue）時，身後跟著一群穿著袈裟的民眾，鏡頭拍了1分多鐘還看不到隊伍尾巴，網友留言形容「好像108條好漢」。

釋明慧的「群眾魅力」引起越南當局注意，由於來圍觀的人實在太多，導致交通大亂又塞車，警察開始上街維持交通秩序與治安。但這引來一些民眾不滿，認為警察找藉口干預宗教與信仰自由。

5、6月的越南暑氣逼人，釋明慧5月30日中午走到廣治省（Quang Tri）時，約30名男子沒戴帽子跟著他在攝氏36度的高溫下步行，隊伍中一名47歲的男子突然昏倒，送醫後不治；6月2日又有兩名婦女中暑暈厥。

越南政府宗教委員會6月3日發布消息，就在釋明慧走到順化市時，相關單位出面交涉，「釋明慧認識到公民的意識與責任，自願停止步行化緣」。當時在前方等著釋明慧到來的信徒仍有上百，見不到人後才一哄而散。

為了釐清大眾的疑惑，越南佛教教會治事委員會副主席兼秘書長釋德善（Thich Duc Thien）特別出面表示，釋明慧並非佛教僧侶，不屬於越南佛教教會的任何寺廟或宗教機構。

他說，釋明慧的真實姓名是黎英秀（Le Anh Tu），今年43歲，家鄉在越南中部的河靜省（Ha Tinh）。釋明慧2017年至2023年間曾3度以苦行的方式「全越南走透透」，但直到這次才在網路上爆紅。

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