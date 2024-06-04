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諾曼第登陸80週年 英國百歲老兵啟航重返搶灘舊地

中央社／ 英國朴茨茅斯4日綜合外電報導
約24名曾參與登陸的老兵今天隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航向80年前他們為解放法國而戰的諾曼第海灘。 路透社
約24名曾參與登陸的老兵今天隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航向80年前他們為解放法國而戰的諾曼第海灘。 路透社

今年是扭轉二戰情勢的諾曼第登陸（D-Day）80週年，約24名曾參與登陸的老兵今天隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航向80年前他們為解放法國而戰的諾曼第海灘。

路透社報導，這趟特別的航程是英國慶祝諾曼第登陸80週年的一部分。當年有超過15萬名同盟國軍人登陸法國北部，最終將德國納粹軍隊趕出法國，為西線戰事取得勝利。

98歲老兵海伊（Ken Hay）在裝飾有海事旗幟的「聖米歇爾山號」（Mont St Michel）渡輪上告訴英國廣播公司（BBC）：「這是非常特別的一天。」

這艘渡輪在海軍船艦及民用船隻圍繞下啟航，一小群人在朴茨茅斯（Portsmouth）碼頭列隊揮手道別，拖輪也以傳統儀式噴水禮給予祝福。

渡輪預計在航向法國途中關掉引擎，舉行敬獻花圈儀式紀念那些沒有成功上岸的人。當年6月6日諾曼第登陸當天，約有4400名同盟國軍人死亡。

99歲的老兵鄧奈特（John Dennett）告訴BBC，他相當期待接下來幾天舉行的紀念儀式。年紀介於97至103歲高齡之間，許多老兵在外套翻領別上軍事獎章，拄著拐杖或坐著輪椅出席活動。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、美國總統拜登（Joe Biden）、英國首相蘇納克（RishiSunak）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、英國國王查爾斯三世（King Charles）與王儲威廉王子（PrinceWilliam）也預計出席相關活動。

英國皇家海軍（Royal Navy）表示，今年恐怕是最後一次看到這麼多的當年參戰老兵，大規模紀念諾曼第登陸週年。

法國 老兵 英國國王

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