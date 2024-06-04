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減肥用「社群媒體上廣傳」這幾招？ 健身教練嘆：根本做錯了

聯合新聞網／ 綜合報導
除了運動之外，健身教練里佐指出適當休息也對身體十分重要。示意圖／ingimage
除了運動之外，健身教練里佐指出適當休息也對身體十分重要。示意圖／ingimage

減肥健身風氣旺盛，不少人為了健康的身體與好身材，不惜做出各種犧牲。不過美國一名健身教練近期分享了減肥健身的誤區，並表示這些在社群媒體上廣傳的減肥方式，其實對身體一點幫助都沒有。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，來自美國喬治亞州的里佐（Jenna Rizzo）是一名健身教練，在TikTok上有7.7萬名粉絲。近期她發影片表示，自己最一開始想健身減肥的時候，對該領域一無所知，所以常上社群媒體，模仿其他人的減肥方法。

那些觀念養成她不正確的運動習慣，成為健身教練後，她才發現這些習慣對她的身體和精神來說根本弊大於利，因此她也趕緊跟粉絲分享，希望大家不要重蹈覆轍。

里佐說，減肥健身時大家常犯的幾種錯誤包含運動得太過火、嚴格的飲食規定、想讓自己看起來像某個人、用羞辱和自我批評的方式當作動力，以及忽視睡眠的重要性。

里佐表示，其實要減肥根本不用太過拼命的運動，因為運動最主要是對身體肌肉產生刺激。加州大學洛杉磯分校的專家也建議，運動之外也要安排休息日、均衡飲食、攝取足夠水分並保持良好的睡眠習慣。

里佐也提到，限制自己的飲食則會破壞自己和食物之間的關係，給食物貼上好或壞的標籤，刻意限制自己攝取的食物，只是為自己心態崩潰暴飲暴食鋪路，因此她建議只是以營養價值好壞來評估食物，而不是強迫自己不能吃「壞食物」。

除此之外，想讓自己看起來像某個藝人或網紅，或是用負面情緒當作動力，都不是能永久持續的減肥動力。睡眠方面，成年人的睡眠時間應為7-9小時，長期睡眠不足與肥胖、高血壓、高膽固醇、糖尿病、憂鬱、焦慮等病症都有關聯。

健身 減肥

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