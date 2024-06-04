印尼伊布火山再爆發 周遭7公里禁活動
印尼火山觀測機構表示，伊布火山（Mount Ibu）今天再度爆發，高達5公里的濃厚火山灰雲噴向天際；當局目前尚未通報需要人員撤離。
火山觀測機構官員表示，哈馬赫拉島（HalmaheraIsland）的伊布火山於今天清晨5時36分噴發，持續約兩分鐘。火山口周圍7公里範圍內已禁止所有活動。
官員說：「這座火山最近很活躍，因為岩漿活動很劇烈。」他又說自5月16日以來，這座火山的警戒狀態一直處於最高級別。
根據火山觀測機構提供的影像，在昨天較小規模噴發之後，今天從火山口噴出的灰雲柱直衝天際。
印尼國家災害應變總署（National Disaster MitigationAgency, BNPB）表示，這是伊布火山自5月以來一連串噴發的最新一次，先前已促使當局對附近7個村莊進行疏散，而今天再次噴發時，當局並未進行人員撤離。
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