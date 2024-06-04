土耳其教練機墜毀 2飛行員殉職

土耳其國防部指出，軍方一架SF-260 D教練機今天在中部凱色里省墜毀，造成兩名飛行員殉職。

路透社報導，土耳其國防部表示，這架SF-260 D教練機在凱色里省（Kayseri）一座空軍基地起飛進行演訓，機上有兩名飛行員，墜毀的原因不明。

當局派出的緊急搜救團隊已在事故現場，找到兩名飛行員的遺體。

法新社報導，土耳其媒體播出的畫面顯示，田野中有一架被燒焦、已經半毀的飛機殘骸。

從國營安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）刊發的照片可以看到，消防隊員、搜救人員和警察在現場作業。

內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在X平台發文說：「我向烈士家屬、英勇國軍和我們國家表達哀悼之意。」