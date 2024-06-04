快訊

傳韓國瑜介入國民黨主席之爭「挺他參選」 韓辦深夜回應了

唐治平否認酗酒、落魄 強調工作之外抽菸、喝酒是個人自由

避免「姊姊的守護者」真實上演 再生醫療法禁止這類人提供細胞治療

日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

中央社／ 東京4日綜合外電報導
圖為日本福島核電廠。路透
圖為日本福島核電廠。路透

日本東京電力公司（簡稱東電）宣布，福島第一核電廠2024年度第2波、同時也是整個排放計畫的第6波「核處理水」排海作業今天結束，排放量為7892公噸，相當於約8座貯存槽。

朝日新聞、福島電視台報導，東電5月17日起用海水稀釋福島第一核電廠腹地貯存槽內的「核處理水」後排海，預計6月到7月將展開下一波排海作業。

東電說明這次排海作業依計畫進行，並未發生問題，今天上午至中午清除完排放設備管線中殘留水分，經檢測得知周邊海域海水含氚濃度低於日本國家標準，未出現異狀。

福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽，總計存放約130萬公噸「核處理水」。東電從2023年8月24日首度將「核處理水」排海，當年度4次排海作業總計排放3萬1145公噸「核處理水」。

東電規劃在2024年度（今年4月1日到2025年3月31日）分7次排放約5萬4600公噸「核處理水」入海，平均每次排放量約7800公噸。

核處理水 核電 福島

延伸閱讀

好讀周報／避免深夜洗澡、騎單車禁用手機 日政府推外國人生活指南

北歐品味 x 奢旅日本「維京遊輪伊敦號」早鳥優惠 一房最高折扣2萬元！

鴻海打造高雄AI運算力營運 合作輝達布局日本

日幣暴跌、國債崩盤...日圓比紙還不如？專家分析：怕激怒美國、不到最後政府不干預

相關新聞

印度熱浪可能已熱死逾百人 數萬人中暑

根據當局說法和媒體報導，今年印度熱浪可能已經造成超過100人熱死、數以萬計人生病。但與此同時，部分地區最近則遭氣旋和豪雨...

架黑幕阻外國旅客拍富士山 旅日特派員直搖頭提1盲點

日本山梨縣富士河口湖町架黑幕阻拍富士山，已經被遊客挖出多個洞，町長計畫換強度更高的材質。隨觀光復甦，日本重現不守交通規則、闖私有地、亂丟垃圾等亂象。法籍東京特派員在專欄指出，很遺憾日本政府與媒體把過度旅遊的責任，全推給外國人。2023年日本旅遊人數破5.1億，外國遊客僅占4%。

台灣望遠鏡／能源轉型模範生 德國非核家園被掩蓋的黑暗真相

核能議題在總統大選後再度引起熱議。一談到「非核家園」，德國總是被當成能源轉型的模範生討論，事實卻不盡然。最新曝光文件顯示，主管官員死抱反核神主牌，不顧經濟發展，外行領導內行，造成電費飆漲，苦果由全民埋單。

諾曼第登陸80週年 英國百歲老兵啟航重返搶灘舊地

今年是扭轉二戰情勢的諾曼第登陸（D-Day）80週年，約24名曾參與登陸的老兵今天隨一支小型船隊自英格蘭朴茨茅斯出發，航...

減肥用「社群媒體上廣傳」這幾招？ 健身教練嘆：根本做錯了

減肥健身風氣旺盛，不少人為了健康的身體與好身材，不惜做出各種犧牲。不過美國一名健身教練近期分享了減肥健身的誤區，並表示這些在社群媒體上廣傳的減肥方式，其實對身體一點幫助都沒有。

日本調查 紙本學習比數位機器更有助記憶及專注

日本富山大學副教授山田正明等人組成的研究團隊調查發現，用紙本學習比用數位機器更易於記憶及保持專注

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。