日本完成第6波核處理水排海 總量約8座貯存槽

減肥健身風氣旺盛，不少人為了健康的身體與好身材，不惜做出各種犧牲。不過美國一名健身教練近期分享了減肥健身的誤區，並表示這些在社群媒體上廣傳的減肥方式，其實對身體一點幫助都沒有。

2024-06-04 20:36