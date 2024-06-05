浪漫又瘋狂的巴黎奧運！LV為最大贊助商、保險套消耗量也成話題焦點

當AI加上巴黎奧運，會帶來什麼驚喜？

儘管巴黎奧運是2024年7月26日才正式開幕，但由於網友以AI製作的宣傳片，早已在網路上掀起一股浪漫風暴。

影片中，它們竟能夠以花朵模擬體操、花式溜冰、霹靂舞等的運動軌跡及動作，把競技項目的美感，以法式浪漫的方式創意展現，並與奧運激情碰撞出火花，簡直就像是在看一部科幻大片。

「史上最浪漫一屆奧運」還體現於「薰衣草紫色」的田徑跑道。可容納8萬名觀眾的法蘭西體育場，棄用了傳統的紅色跑道或藍色跑道，由義大利知名跑道製造商Mondo Sport & Flooring負責，為這次的跳高、跳遠、短中長賽跑等，換上了宛如置身薰衣草花海的夢幻場景。

法式優雅一爆發，還將觀光吸引力十足的經典地標化身為比賽場地。

藝術之都裡，在艾菲爾鐵塔前戰神廣場比沙灘排球，在凡爾賽宮前比馬術，在協和廣場比滑板、霹靂舞、攀岩三個新添加的項目，三對三的籃球賽事，則是在香奈兒（CHANEL）出資的巴黎大皇宮競技。

「台灣的觀眾可以通過轉播，用我們的眼球來觀光巴黎，」愛爾達董事長陳怡君笑說，中華電信攜手愛爾達已經連續5屆轉播夏季奧運，2024年巴黎奧運的不同之處，就是瞬間讓體育轉播變成一次次的深度旅遊。當中華隊選手在場上熱血拚搏時，皆是跟風景整個結合在一起，實是難得的觀賽體驗。

LVMH成巴黎奧運最大贊助商

浪漫與優雅之外，時尚奢華，也是巴黎奧運的同義詞。

LVMH集團於2023年7月宣布，預計投入1.66億美元（約新台幣53億元）成為巴黎奧運會最大規模的贊助商，順理成章地，令巴黎奧運成為史上最時尚奢華的奧運賽事。第一回印有LV經典Monogram紋樣和Damier 「棋盤格」印花圖案的獎牌箱和火炬箱，恐將閃瞎所有人的眼。

其他過去與體育並不緊密的時尚品牌，也紛紛開始向這個新領域「全面滲透」。

頂級隱奢的Chaumet，把獎牌打造得宛如珠寶；酩悅軒尼詩的葡萄酒和烈酒，放置於貴賓接待套房內；地主隊、法國代表團的開幕式服裝，Berluti當仁不讓傾力打造。就連義工穿的制服，也是Decathlon的手筆。

愛馬仕長期合作的藝術家烏戈．加托尼（Ugo Gattoni），專程創作了兩張海報，堪稱奧運海報史上的大幅創新，其中所包含的元素之多、細節之豐富，均打破了以往奧運海報簡約設計的傳統，堪稱巴黎版的「清明上河圖」。

相較於選手們對奪金的渴望，時尚品牌在場外的競爭也很精采，無不抓緊黃金時機展現實力。

愛情城市營造歡樂氣氛

既浪漫又創新的巴黎奧運，卻在一件事情上遵循傳統──給選手和教練分發保險套。

英國《天空新聞》（Sky News）報導，巴黎奧運村主任勞倫特．米肖（Laurent Michaud）透露，2024年巴黎奧運將為住在巴黎首都郊區奧運村的1萬4000多名運動員和教練提供30萬個保險套。

巴黎也是一座愛情的城市，米肖在受訪時表示：「這裡的歡樂氣氛非常重要。」30萬個保險套，意味著每位運動員從賽事開幕直至閉幕，每天可以使用兩個保險套。

奧運會期間，來自全球各地的運動員相互接觸，可能會產生一些自然的社交需求。保險套的分發，體現了對運動員個人選擇和隱私的尊重，兼之杜絕傳染病，保險套製造商的生意也大發利市。

回溯歷史，1988年韓國漢城奧運創下先例，首度向運動員們免費發放保險套，當時只發放了8500個保險套。先例一開，自此每屆發放的數量愈來愈多。

1988年韓國漢城奧運創下先例，首度向運動員們免費發放保險套，自此每屆發放的數量愈來愈多。示意圖／Ingimage

奧運更浪漫也更瘋狂？

1992年巴塞隆納奧運5萬個，2000年雪梨奧運7萬個，由於數量太過「節儉」，後來被迫慷慨地臨時追加2萬個。2004年的雅典奧運，則一口氣飆升至12萬個。比較特別的是2008年北京奧運，10萬後來還剩下竟然5000個，中國大陸的供應商傑士邦對此疑惑不已。

更有趣的是2012年倫敦奧運，發放了15萬個保險套。沒想到「一發不可收拾」，才進行到了第5個比賽日，免費發放的15萬個保險套幾乎用罄。為此，杜蕾斯公司不得不緊急追加供應。時任倫敦市長、後來接任首相的強生（Boris Johnson）也趕緊出面相勸：「我們的口號是激勵下一代，而不是創造下一代。」

2016年里約奧運，巴西把保險套的數量「令人讚嘆不已地」增加到45萬個，是倫敦奧運起初的三倍，史上最多。下一屆的東京奧運遇上嚴峻疫情，祭出「禁愛令」，嚴格圍堵各國運動員發生「人與人的連結」，不過最後依然提供了16萬個「以備不時之需」。

全新的奧林匹克格言是「更快、更高、更強——更團結」，或許未來某一天，除了更快、更高、更強、更團結之外，或許會增加一個「更浪漫」與「更瘋狂」。

（本文出自2024.06.02《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）