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日本崇仁親王妃百合子101歲壽辰 皇室成員最高齡

中央社／ 東京4日綜合外電報導

日本皇室成員三笠宮崇仁親王妃百合子今天迎接101歲壽辰，成為日本明治時代以來最高齡皇族人士。幾位皇室成員今天上午相繼前往她入住的醫院探視祝壽。

日本放送協會（NHK）報導，百合子今年3月3日因腦梗塞及吸入性肺炎，住進位於東京都中央區的聖路加國際醫院。

百合子在加護病房接受治療後，住院8天後轉到一般病房。掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，目前正持續進行復建。

由於今天是百合子101歲壽辰，包括三笠宮彬子女王、高圓宮憲仁親王妃久子及大女兒承子女王，都前往醫院探視祝壽。

在彬子搭車進入醫院腹地時，可以看到身旁擺放一束花。

101歲已創日本明治時代以來皇族人士中最高齡紀錄，所以相關人士每天在醫院都密切關注百合子身體狀況。

女王 日本皇室

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