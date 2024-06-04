日本崇仁親王妃百合子101歲壽辰 皇室成員最高齡

義大利北部近期山洪爆發，5月31日2名女子與1名男子沿著河邊散步時，因連日暴雨導致河水瞬間上漲，3人被困在河中央的小島上，消防隊獲報趕赴現場，指示3人緊抱成團以保持穩定，並試圖救出他們，然而3人最終還是被湍急的河水沖走。警方於6月2日距離事發現場1公里處發現2具女屍，目前仍在持續搜尋男子下落。

2024-06-04 15:09