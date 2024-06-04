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南韓驚爆「女版N號房」事件？男非法影片外流 84萬女會員瘋傳

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
南韓疑似出現「女版N號房」事件，首爾警方考慮展開調查。圖為2020年檔案照，N號房事件主嫌趙主彬移送過程遭媒體包圍。美聯社
南韓疑似出現「女版N號房」事件，首爾警方考慮展開調查。圖為2020年檔案照，N號房事件主嫌趙主彬移送過程遭媒體包圍。美聯社

韓聯社報導，南韓一個交友軟體傳出資料外洩，男性會員個資和非法影片在84萬女性使用者的網路群組瘋傳，情節類似2018年「N號房事件」，有人稱為「女版N號房」，首爾警方證實，他們考慮展開調查。

南韓在2018年爆出震驚全球的「N號房事件」，嫌犯利用通訊軟體Telegram，建立多個群組聊天室，並將性威脅得來的女性個資、相片和影片上傳其中，還經營付費會員制度，非法買賣前述性剝削影片。

近來，南韓一款交友軟體被爆出現「女版N號房」，首爾地方警察廳廳長金光浩3日表示，當局考慮調查「女性網路社群分享男性個資與非法影片」行為。

金光浩說，警方仍在初步工作，尚未證實具體犯行，「待進一步釐清後，將視必要性轉為正式調查」。

有消息指出，首爾地方警察廳正在確認是否可對上傳他人個資及影片的嫌犯提起誹謗訴訟。

N號房案 個資 影片 首爾

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