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畫面曝光！義大利山洪爆發 3好友受困河中央「抱團自救」仍被沖走

聯合新聞網／ 綜合報導
義大利近日山洪爆發，3人受困河中央「抱團」試圖自救，最後仍不幸被沖走。圖／擷取自YouTube The Telegraph
義大利近日山洪爆發，3人受困河中央「抱團」試圖自救，最後仍不幸被沖走。圖／擷取自YouTube The Telegraph

義大利北部近期山洪爆發，5月31日2名女子與1名男子沿著河邊散步時，因連日暴雨導致河水瞬間上漲，3人被困在河中央的小島上，消防隊獲報趕赴現場，指示3人緊抱成團以保持穩定，並試圖救出他們，然而3人最終還是被湍急的河水沖走。警方於6月2日距離事發現場1公里處發現2具女屍，目前仍在持續搜尋男子下落。

根據《每日郵報》報導，義大利北部近期山洪爆發，5月31日有2名女子柯爾莫絲（Patrizia Cormos）、多蘿斯（Bianca Doros）與1名男子莫爾納（Cristian Molnar）沿著納蒂索內河（Natisone River）散步，但由於連日大雨，河水迅速上漲，３人被困在河中央的一個小小的鵝卵石島上。

岸上一名婦女發現3人受困立即報案，消防隊迅速抵達，要3人抱在一起以保持穩定，並丟出繩索試圖救出他們。不幸的是，3人沒辦法堅持下去，最終消防人員只能眼睜睜的看著他們被沖走，事後消防人員出動無人機、船和潛水員等方式，搜尋3人的下落。

6月2日，警方於距離事發現場1公里處發現兩具女屍，據傳是柯爾莫絲與多蘿斯。目前仍在持續尋找莫爾納的下落。當地市長德薩巴塔（Michele De Sabata）為3人的不幸遭遇表達哀悼，並表示當地人都知道河流變化速度快，這3人並非當地人，且是在陽光明媚的時候抵達，他們不可能知道幾分鐘後會發生什麼事。

暴雨 義大利

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