快訊

遭酸誤傷友軍 中捷「雨傘哥」還原事發經過：驚恐錯打

被黃仁勳點名的「阿婆水果攤」爆紅 財經網美衝通化夜市現場愣了

輝達將再設研發中心 黃仁勳：台北、台南、高雄都是選項

遊日注意！東京澀谷推新規「夜間室外禁酒令」 預計10月上路

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
東京澀谷宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒。澀谷站前十字路口號稱世界上最繁忙的人行橫道。歐新社
東京澀谷宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒。澀谷站前十字路口號稱世界上最繁忙的人行橫道。歐新社

美國有線電視新聞網（CNN）報導，東京最熱鬧的觀光景點澀谷區宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公共場合飲酒，希望藉此減少酒後亂象。

澀谷區區長長谷部健向媒體透露，當局自去年開始加強相關巡邏，不過部分民眾反映法規並未限制街頭飲酒，對此區公所決定制訂新法，希望民眾能在餐廳室內飲酒。

當地居民對夜間街頭禁酒令應該不意外。去年秋天，澀谷區因酒後亂象禁止區內舉行萬聖節活動，其中包括禁止在酒吧和餐廳外飲酒。長谷透露當時地方業者也支持禁令，並推動禁令入法。

澀谷區內有許多知名景點，包括明治神宮、代代木公園，還有號稱世上最繁忙的人行橫道「澀谷站前十字路口」，當紅綠燈轉綠燈時，數千人會同時穿越十字路口，形成壯觀景象。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

日本 觀光景點 餐廳

延伸閱讀

2024東京跟團旅遊！親子首選迪士尼、三島大吊橋眺望富士山、和牛吃到飽

孤獨死去親人還拒收…日本「無緣遺體」越來越多 4年增逾3成

找尋東京碩果僅存的「色情書販賣機」！網意外仍有業者存活還賺錢

苦苓不滿道路遭圍籬阻隔 嗆陳其邁：東京有這種奇觀？

相關新聞

遊日注意！東京澀谷推新規「夜間室外禁酒令」 預計10月上路

美國有線電視新聞網（CNN）報導，東京最熱鬧的觀光景點澀谷區宣布，預計今年10月起，每日傍晚6時至清晨5時禁止在街頭和公...

被中國熊貓外交犧牲的動物權利：從首隻韓國出生的熊貓福寶談起

2024年5月24、25日，幾張從微博流出的照片，引起中文世界「姨姨」們的驚呼——出生在韓國京畿道龍仁市愛寶樂園的大熊貓福寶（푸바오），以一身髒黑皮毛在簡陋的籠舍裡出現，脖子疑似有壓痕，一截紅蘿蔔則置於地上。這日是福寶被送到中國四川臥龍神樹坪大熊貓基地的第52天。

孤獨死去親人還拒收…日本「無緣遺體」越來越多 4年增逾3成

孤獨老人和孤獨死，是現代社會面臨的問題之一。甚至日本媒體調查發現，統計至2022年為止，死後無人認領的「無緣遺體」數量增加約三成左右，更加凸顯孤獨死情形越來越嚴重。

與17歲青年床戰…辣妹嘲笑不舉遭活生生打死、拍片 火速被捕

德國發生一起謀殺案。

管理失控！瓜地馬拉黑幫掌控監獄 囚犯養鱷魚老鷹當渡假村

瓜地馬拉政府日前出動警力將200多名囚犯移監時，赫然發現監獄裡不只有各種娛樂設施，囚犯甚至養了老鷹和鱷魚等野生動物賞玩，...

真實人生／從小觀眾到中國F1第一人 富二代男孩周冠宇的圓夢之路

今年4月，2024年世界一級方程式錦標賽（F1）中國大獎賽在上海登場，與20年前首屆中國大獎賽相比，比賽的地點都在上海國際賽車場，但有一位當時年僅5歲的觀眾，如今已站在賽道的發車格上。他叫周冠宇，是中國F1賽車第一人，當時他手上的觀賽門票座位是「K看台24號」，24，如今也成為他的賽車編號。 不過，F1賽車無疑是地表最燒錢的賽事，夢想成為賽車手的小男孩這麼多，周冠宇能在長大後一圓賽車夢，除了本身的努力與堅持外，其「富二代」的背景也是重要因素。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。