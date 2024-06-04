以「醮」祈福 巴黎白晝之夜數位台灣廟會發光

徹夜全城瘋藝術的「巴黎白晝之夜」於1日晚舉行至2日清晨，巴黎市民湧進駐法台灣文化中心欣賞沉浸藝術「醮」，由Bito設計團隊將法式建築投影成台灣數位廟會，替世界祈福並慶祝中心及代表處創址30週年。

由巴黎市政府舉辦的白晝之夜（La Nuit Blanche）創始於2002年，以徹夜在整座巴黎展演各種藝術為名，今年自6月1日傍晚舉行至2日清晨，順應巴黎奧運，本屆白晝之夜亦為文化奧運（OlympiadeCulturelle）所屬系列活動。

駐法國台灣文化中心（巴文中心）今年首度申請參與白晝之夜，由剛獲得「總統創新獎」的劉耕名與他的Bito團隊操刀，以沉浸式的建築投影「醮」（Tsiò），將代表處辦公大樓的法式建築變成台灣廟會現場。

5分鐘的影像設計結合煙霧，廟宇、香爐、擲筊、起轎、蜂炮、燒王船、天燈、大吉，都成為抽象而超越語言的感官體驗，熱鬧、溫馨並充滿祝福。「醮」被白晝之夜推薦為本屆十大必去藝術活動之一。

巴文中心主任胡晴舫告訴中央社：「藉由『醮』的沉浸藝術，我希望讓巴黎人看到巴文中心及駐法國台北代表處的地址，走進來參觀」。

胡晴舫表示，2024年是巴黎奧運年，也是巴文中心及代表處在巴黎設址滿30週年。胡晴舫說：「我們長久以來在這棟漂亮的法式古建築裡辦公，服務海外的台灣民眾，30週年應該用一種藝術形式的晚會來慶祝，於是遞件申請白晝之夜，不到1個月收到巴黎市政府通知請務必參加。」

胡晴舫解釋，巴黎白晝之夜是重要的藝術平台，「醮」以沉浸式的建築投影在巴黎環境中加入台灣俗艷美學，像是對強勢文化反輸出，不是誰要扳倒誰，而是盡情展現專屬於台灣的文化根底。

胡晴舫強調：「我們就是要做自己。其實法國民眾對台灣文化很有興趣，因為當他們覺得你越跟我不一樣時，我就越想了解你。」

「醮」籌備整整1年，由曾打造世大運形象廣告、金馬58主視覺、倫敦設計雙年展台灣館的Bito團隊負責，以大型建築投影與動態設計為名。導演劉耕名向中央社說：「我們希望在巴黎做一場數位廟會，在解構傳統的過程中，讓所有人進來，感受內在平靜的能量，帶給世界祝福。」

從小在萬華成長，工作室位在大稻埕的劉耕名說：「台灣是萬神之島，島上的廟比4家超商門市加起來還多，祈求、祝禱、遠離災難、念念不忘必有迴響，就是台灣人的日常」。

劉耕名解釋，人參加廟會時情緒都會很澎湃，祭拜、上香、擲筊、點光明燈等動作均充滿情緒，「醮」這件作品是將情緒抽出來編織安排，並放入專屬於台灣話語權的東西，例如媽祖遶境、鹽水蜂炮、燒王船、七爺八爺遊行等。

除了平面的建築投影外，「醮」也用了很多煙霧的元素，製造廟會煙霧瀰漫的體感效果。「醮」的配樂亦採集自實地廟會聲音。

劉耕名說當瞇起眼睛看「醮」時，像是一群色塊與幾何圖形，廟會的感官印象將全部融合在一起。他強調：「我們設計感覺，因為感覺才是最後會留下來的東西，感覺能夠超越語言，變得國際化。」

巴文中心及辦事處自晚間9點敞開大門，湧進許多巴黎市民站在建築前欣賞沉浸藝術，「醮」正式進入巴黎白晝之夜直到隔日清晨3點，累計近萬人參觀。

一對法國情侶正與建築投影中的大吉燈籠自拍，他們告訴中央社記者，受到白晝之夜的官方推薦而來，想了解台灣。他們覺得「醮」的氣氛很好，心裡有一種溫暖的感覺。另一對法國情侶羅荷（Laure）和羅安（Loann）則覺得「醮」的畫面很美，現場的音樂與煙霧製造一種強烈的沉浸藝術感。

法國觀眾亞力克斯（Alex）拿著相機在現場以不同角度記錄「醮」。他認為「醮」充滿當代藝術的美感，卻擁有台灣專屬的元素，他能分辨與中國不同，曾經在20年前拜訪過台灣的他，心裡覺得有一點鄉愁。

台灣觀眾徐芳蘭剛好拜訪在代表處工作的朋友而欣賞到「醮」，她表示開了眼界，並認為這樣的作品能讓法國人慢慢了解台灣文化。

一對台灣觀眾母女檔劉君慧與陳薇婷則說，當看到作品名稱是「醮」時猜想風格會很傳統，以為會聽到鑼鼓喧天，沒想到音樂卻有點龐克跟搖滾，炮竹聲反而悄悄的在內心響起。