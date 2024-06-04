快訊

對選戰最壞時機！拜登兒非法擁槍受審 不倫戀寡嫂出庭

孫安佐泰國走鐘內幕！親友爆料並非被下蠱 是「其它不明物品」　

MLB／教士馬卡諾涉賭恐面臨終身禁賽 還有4球員被調查

以「醮」祈福 巴黎白晝之夜數位台灣廟會發光

中央社／ 巴黎4日電

徹夜全城瘋藝術的「巴黎白晝之夜」於1日晚舉行至2日清晨，巴黎市民湧進駐法台灣文化中心欣賞沉浸藝術「醮」，由Bito設計團隊將法式建築投影成台灣數位廟會，替世界祈福並慶祝中心及代表處創址30週年。

由巴黎市政府舉辦的白晝之夜（La Nuit Blanche）創始於2002年，以徹夜在整座巴黎展演各種藝術為名，今年自6月1日傍晚舉行至2日清晨，順應巴黎奧運，本屆白晝之夜亦為文化奧運（OlympiadeCulturelle）所屬系列活動。

駐法國台灣文化中心（巴文中心）今年首度申請參與白晝之夜，由剛獲得「總統創新獎」的劉耕名與他的Bito團隊操刀，以沉浸式的建築投影「醮」（Tsiò），將代表處辦公大樓的法式建築變成台灣廟會現場。

5分鐘的影像設計結合煙霧，廟宇、香爐、擲筊、起轎、蜂炮、燒王船、天燈、大吉，都成為抽象而超越語言的感官體驗，熱鬧、溫馨並充滿祝福。「醮」被白晝之夜推薦為本屆十大必去藝術活動之一。

巴文中心主任胡晴舫告訴中央社：「藉由『醮』的沉浸藝術，我希望讓巴黎人看到巴文中心及駐法國台北代表處的地址，走進來參觀」。

胡晴舫表示，2024年是巴黎奧運年，也是巴文中心及代表處在巴黎設址滿30週年。胡晴舫說：「我們長久以來在這棟漂亮的法式古建築裡辦公，服務海外的台灣民眾，30週年應該用一種藝術形式的晚會來慶祝，於是遞件申請白晝之夜，不到1個月收到巴黎市政府通知請務必參加。」

胡晴舫解釋，巴黎白晝之夜是重要的藝術平台，「醮」以沉浸式的建築投影在巴黎環境中加入台灣俗艷美學，像是對強勢文化反輸出，不是誰要扳倒誰，而是盡情展現專屬於台灣的文化根底。

胡晴舫強調：「我們就是要做自己。其實法國民眾對台灣文化很有興趣，因為當他們覺得你越跟我不一樣時，我就越想了解你。」

「醮」籌備整整1年，由曾打造世大運形象廣告、金馬58主視覺、倫敦設計雙年展台灣館的Bito團隊負責，以大型建築投影與動態設計為名。導演劉耕名向中央社說：「我們希望在巴黎做一場數位廟會，在解構傳統的過程中，讓所有人進來，感受內在平靜的能量，帶給世界祝福。」

從小在萬華成長，工作室位在大稻埕的劉耕名說：「台灣是萬神之島，島上的廟比4家超商門市加起來還多，祈求、祝禱、遠離災難、念念不忘必有迴響，就是台灣人的日常」。

劉耕名解釋，人參加廟會時情緒都會很澎湃，祭拜、上香、擲筊、點光明燈等動作均充滿情緒，「醮」這件作品是將情緒抽出來編織安排，並放入專屬於台灣話語權的東西，例如媽祖遶境、鹽水蜂炮、燒王船、七爺八爺遊行等。

除了平面的建築投影外，「醮」也用了很多煙霧的元素，製造廟會煙霧瀰漫的體感效果。「醮」的配樂亦採集自實地廟會聲音。

劉耕名說當瞇起眼睛看「醮」時，像是一群色塊與幾何圖形，廟會的感官印象將全部融合在一起。他強調：「我們設計感覺，因為感覺才是最後會留下來的東西，感覺能夠超越語言，變得國際化。」

巴文中心及辦事處自晚間9點敞開大門，湧進許多巴黎市民站在建築前欣賞沉浸藝術，「醮」正式進入巴黎白晝之夜直到隔日清晨3點，累計近萬人參觀。

一對法國情侶正與建築投影中的大吉燈籠自拍，他們告訴中央社記者，受到白晝之夜的官方推薦而來，想了解台灣。他們覺得「醮」的氣氛很好，心裡有一種溫暖的感覺。另一對法國情侶羅荷（Laure）和羅安（Loann）則覺得「醮」的畫面很美，現場的音樂與煙霧製造一種強烈的沉浸藝術感。

法國觀眾亞力克斯（Alex）拿著相機在現場以不同角度記錄「醮」。他認為「醮」充滿當代藝術的美感，卻擁有台灣專屬的元素，他能分辨與中國不同，曾經在20年前拜訪過台灣的他，心裡覺得有一點鄉愁。

台灣觀眾徐芳蘭剛好拜訪在代表處工作的朋友而欣賞到「醮」，她表示開了眼界，並認為這樣的作品能讓法國人慢慢了解台灣文化。

一對台灣觀眾母女檔劉君慧與陳薇婷則說，當看到作品名稱是「醮」時猜想風格會很傳統，以為會聽到鑼鼓喧天，沒想到音樂卻有點龐克跟搖滾，炮竹聲反而悄悄的在內心響起。

巴黎奧運 建築 白晝之夜

延伸閱讀

足球／姆巴佩加盟皇馬簽約5年 據傳每年入袋3500萬歐元

台節目首納巴黎白晝之夜 近萬人赴駐法代表處參觀

印尼羽賽／膝傷再退賽 戴資穎瞄準巴黎奧運

羽球／戴資穎膝傷退出印尼羽賽 直接備戰巴黎奧運

相關新聞

被中國熊貓外交犧牲的動物權利：從首隻韓國出生的熊貓福寶談起

2024年5月24、25日，幾張從微博流出的照片，引起中文世界「姨姨」們的驚呼——出生在韓國京畿道龍仁市愛寶樂園的大熊貓福寶（푸바오），以一身髒黑皮毛在簡陋的籠舍裡出現，脖子疑似有壓痕，一截紅蘿蔔則置於地上。這日是福寶被送到中國四川臥龍神樹坪大熊貓基地的第52天。

孤獨死去親人還拒收…日本「無緣遺體」越來越多 4年增逾3成

孤獨老人和孤獨死，是現代社會面臨的問題之一。甚至日本媒體調查發現，統計至2022年為止，死後無人認領的「無緣遺體」數量增加約三成左右，更加凸顯孤獨死情形越來越嚴重。

與17歲青年床戰…辣妹嘲笑不舉遭活生生打死、拍片 火速被捕

德國發生一起謀殺案。

管理失控！瓜地馬拉黑幫掌控監獄 囚犯養鱷魚老鷹當渡假村

瓜地馬拉政府日前出動警力將200多名囚犯移監時，赫然發現監獄裡不只有各種娛樂設施，囚犯甚至養了老鷹和鱷魚等野生動物賞玩，...

真實人生／從小觀眾到中國F1第一人 富二代男孩周冠宇的圓夢之路

今年4月，2024年世界一級方程式錦標賽（F1）中國大獎賽在上海登場，與20年前首屆中國大獎賽相比，比賽的地點都在上海國際賽車場，但有一位當時年僅5歲的觀眾，如今已站在賽道的發車格上。他叫周冠宇，是中國F1賽車第一人，當時他手上的觀賽門票座位是「K看台24號」，24，如今也成為他的賽車編號。 不過，F1賽車無疑是地表最燒錢的賽事，夢想成為賽車手的小男孩這麼多，周冠宇能在長大後一圓賽車夢，除了本身的努力與堅持外，其「富二代」的背景也是重要因素。

世衛組織：全球逾8成登革熱集中在巴西 今年已304萬例確診

全球登革熱疫情延燒，世界衛生組織（WHO）數據指出，2024年全球發生的登革熱病例，約82%集中在巴西

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。