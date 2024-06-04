與17歲青年床戰…辣妹嘲笑不舉遭活生生打死、拍片 火速被捕

德國發生一起謀殺案。1名28歲女子在酒吧認識1名17歲青年，他們言談甚歡，繼而前往女方住所打算發生關係，豈料青年下體無法勃起，懷疑受到女子嘲笑，因而大怒施以拳打腳踢和勒頸，最終女子當場斃命，青年更用手機拍攝部份過程，甚至拍攝遺體，吹噓「我殺了她」。女死者遇害前的尖叫聲驚動鄰居報案，警員到場揭發命案，數小時後拘捕涉案青年，不排除有人受到毒品影響而犯案，案件在法庭審理。

檢察官向傳媒交代案情指，去年10月3日晚上，28歲女死者布蘭卡（Blanca C.）在德國法蘭克福市1間酒吧消遣，其間遇到身高約1.9米的17歲突尼斯青年穆罕默德（Mohamed Ali S.），他們一起飲酒和吸食古柯鹼，然後前往布蘭卡住所試圖發生關係。過程中布蘭卡見穆罕默德下體遲遲無法勃起，當場嘲笑對方，穆罕默德懷疑受不了刺激，瘋狂又打又掐，最終布蘭卡當場死亡。

穆罕默德用手機拍攝部份施襲過程，甚至將鏡頭對準遺體，吹噓「我殺了她」，隨後逃離現場返家。布蘭卡的尖叫聲驚動鄰居報警，警員其後破門入屋發現遺體，數小時後前往穆罕默德和家人居住、位於博納梅斯（Bonames）的單位作出拘捕，該處住有不少移民人口，距離案發現場大約9.6公里。

當地傳媒事後在兇案現場採訪，鄰居形容布蘭卡「是一位非常快樂的年輕女性」，更有人形容布蘭卡喜歡外出，充滿活力。有街坊表示，女死者母親住在女兒旁邊單位，案發時剛好不在家，女死者母親在女兒去世後隔日，用粉紅色和紫色小蠟燭在布蘭卡住所門前砌了一個「B」，並在臉書上表達對女兒的不捨之情。

由於被告是未成年人士，這宗謀殺案件不會開放審訊，6月3日在德國黑森（Hesse）的法蘭克福地方法院審理。根據德國青少年刑法，被告一旦罪成，可能會被判處最高10年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》