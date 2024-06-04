世衛組織：全球逾8成登革熱集中在巴西 今年已304萬例確診

今年4月，2024年世界一級方程式錦標賽（F1）中國大獎賽在上海登場，與20年前首屆中國大獎賽相比，比賽的地點都在上海國際賽車場，但有一位當時年僅5歲的觀眾，如今已站在賽道的發車格上。他叫周冠宇，是中國F1賽車第一人，當時他手上的觀賽門票座位是「K看台24號」，24，如今也成為他的賽車編號。 不過，F1賽車無疑是地表最燒錢的賽事，夢想成為賽車手的小男孩這麼多，周冠宇能在長大後一圓賽車夢，除了本身的努力與堅持外，其「富二代」的背景也是重要因素。

2024-06-04 08:10