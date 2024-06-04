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世衛組織：全球逾8成登革熱集中在巴西 今年已304萬例確診

中央社／ 聖保羅3日專電
全球登革熱疫情延燒，世界衛生組織（WHO）數據指出，2024年全球發生的登革熱病例，約82%集中在巴西。圖為衛生人員在住宅區噴藥滅蚊。圖／美聯社
全球登革熱疫情延燒，世界衛生組織（WHO）數據指出，2024年全球發生的登革熱病例，約82%集中在巴西。圖為衛生人員在住宅區噴藥滅蚊。圖／美聯社

全球登革熱疫情延燒，世界衛生組織（WHO）數據指出，2024年全球發生的登革熱病例，約82%集中在巴西

世衛組織統計，2024年截至5月27日，全球90個國家累計通報767萬例登革熱病例，其中357萬例確診，造成3680人死亡；單單巴西即通報630萬例病例，其中304萬例確診。

其次是阿根廷，通報42萬例疑似和確診病例；巴拉圭25.7萬例病例；秘魯近20萬例病例。

世衛組織指出，2024年全球通報的3680例登革熱死亡病例和1.6萬嚴重病例中，分別有77.3%和82.3%在巴西發生。

世衛組織還警告，2024年美洲出現4種血清型登革熱，巴西、哥斯大黎加、瓜地馬拉、宏都拉斯、墨西哥和巴拿馬等國家已通報同時出現4種血清型登革熱。

此外，許多登革熱流行國家沒有健全的檢測和報告機制，低估了登革熱對世界的真正影響。

巴西衛生部數據顯示，2024年迄今累計通報540萬例登革熱疑似和確診病例，其中3254人證實染病死亡，另外2786例疑似感染登革熱死亡。

世衛組織建議，對抗登革熱的綜合戰略應包括，在登革熱傳播高發地區針對6至16歲孩童施打TAK-003登革熱疫苗，監控病媒蚊孳生源、進行適當病例管理和鼓勵社區參與。

巴西 疫情 登革熱 確診

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