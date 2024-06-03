菲律賓火山噴發高達5000公尺 當局提高警戒層級
菲律賓中部一座火山噴發火山煙流直衝天際高達5000公尺，菲國當局目前已提高警戒層級，並建議當地居民戴面罩以確保安全。
法新社報導，菲律賓中部內格羅島（Negros）上的坎拉翁（Kanlaon）在當地時間晚間7時前不久噴發。當局建議當地居民配戴防護面罩，以避免吸入火山噴發的氣體和落下的火山灰。
35歲的艾尚提斯塔胡（ Ethan Asentista-Khoo）告訴法新社：「（火山）爆發時，我們聽到像打雷的聲音。」他住在附近的普拉村（Pula）。
「火山口有像火的東西，持續大約1至2分鐘，我沒看到岩漿或岩塊流出。」
菲律賓位於火山和地震活動活躍的太平洋火環帶（Pacific Ring of Fire）。
坎拉翁火山是菲律賓境內24座活火山之一。
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