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性能測試違規 日本政府將檢查豐田等5間車廠

中央社／ 東京3日綜合外電報導

日本政府國土交通省（簡稱國交省）今天宣布，豐田汽車、馬自達、山葉發動機、本田汽車、鈴木汽車共5間車廠，在測試車輛性能時違規，將陸續派員檢查這5間企業。

日本放送協會（NHK）、日本經濟新聞等媒體報導，日本豐田汽車子公司大發工業、豐田自動織機（簡稱豐田織機）日前被爆出取得量產所需的認證時違規，國交省為此指示相關的85間企業，調查過去10年是否在申請認證時違規。

多間企業內部經過調查後，國交省已知這5間廠商在性能測試時違規，並已指示豐田汽車、馬自達、山葉發動機停止仍在生產的6款車種出貨，直到確認符合國家標準。

豐田汽車已經收到國交省停止出貨的指示，將暫停在日本出貨與販售的3款車種，包含COROLLAFIELDER、COROLLA Axio、YARiS CROSS。

國交省指出，關於這3款車種的性能測試，豐田在行人與乘員的保護測試中提供了虛假數據等違規情況；另外已停產的4款車種在衝撞等測試時方法有誤，共計7款車種的性能測試出現違規。

馬自達共5款車種在測試時發生違規情形，包含仍在生產的2款車種，接受馬力測試時引擎控制軟體被改寫；另外已停產的3款車種在衝撞測試時違規。

山葉發動機也因為在測試時違規，已停止出貨仍在生產的1款大型重型機車YZF-R1。根據國交省，山葉發動機在不適當的條件下進行噪音測試，另外已停產的2款車種，喇叭測試的文件中出現造假情形。

本田已停產的22款車種以及鈴木汽車已停產的1款車種，測試時也出現違規。

國交省將根據道路運送車輛法，明天起派員進入豐田汽車總公司檢查。馬自達、山葉發動機、本田汽車、鈴木汽車之後也將陸續接受官方檢查。

截至5月底，被國交省指示進行內部調查的85間企業中，68間廠商已經調查完畢，包含豐田汽車在內17間企業仍在持續調查。

日本經濟 豐田

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