孤獨死去親人還拒收…日本「無緣遺體」越來越多 4年增逾3成

孤獨老人和孤獨死，是現代社會面臨的問題之一。甚至日本媒體調查發現，統計至2022年為止，死後無人認領的「無緣遺體」數量增加約三成左右，更加凸顯孤獨死情形越來越嚴重。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，很多孤獨死的死者難以查明身分，只能根據相關法律，交由當地公家單位火葬、埋葬。讀賣新聞在今年2到5月，針對東京轄下23區等74個地區調查無緣遺體的數量，發現原先在2018年時，無緣遺體數約在8,800人左右，但到了2022年，卻上升到了11,602人，增加幅度約32％。

其中無緣遺體增加人數最高的為橫濱市，一共多了1,659人，比率為33％；東京都內則是江東區增加最多，共有501人，比率為31％。如以幅度來看，名古屋市從150人增加為270人，幅度高達80％；札幌市則從71人增為117人，幅度也來到65％。

再對比日本厚生勞動省的統計，2018年的全國死亡人數為136萬2470人，2022年則為156萬9050人，增加幅度為15％。相比起來，無緣遺體的增加幅度確實有上揚趨勢。

至於無緣遺體增加的理由，京都市認為在於獨居的高齡者增加，以及現有社會和家庭組織呈多樣化的關係。東京都則指出，有的遺體就算找到親屬了，對方也拒絕領取，最後成為可憐的無緣遺體。