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印度小偷闖空門竟吹冷氣睡著 被警察活逮

中央社／ 新德里3日專電
印度媒體報導，一名宵小闖空門，竟因吹冷氣太舒服睡著了，結果被警察叫醒當場逮捕。示意圖，非新聞當事人/ingimage
印度媒體報導，一名宵小闖空門，竟因吹冷氣太舒服睡著了，結果被警察叫醒當場逮捕。示意圖，非新聞當事人/ingimage

印度正值熱浪，部分地區的氣溫飆至攝氏50度以上，即使晚上也是相當炎熱。印度媒體報導，一名宵小闖空門，竟因吹冷氣太舒服睡著了，結果被警察叫醒當場逮捕。

「印度時報」（TOI）今天報導，事件發生在北方邦（Uttar Pradesh）的勒克瑙市（Lucknow），一名酒醉男子得知一戶房屋已有一段時間沒人住，於是昨天凌晨從前門闖入企圖行竊。

男子移開桌櫃之後發現一台冷氣機，於是打開來並躺在地板上享受，不料竟然睡著。鄰居發現前門被撬開後，立即通知在外地工作的屋主，屋主馬上報警求助。

警察抵達後拍下男子沉睡的照片並立刻逮捕；這名男子手握一支手機，身邊還放著一台可能打算偷走的抽水機及部分現金。

印度過去數日的天氣非常炎熱，印度氣象局（IMD）昨天發布新聞稿指出，印度西北部、中部和東部未來3天仍籠罩在熱浪中；首都新德里的氣溫最高可達攝氏44.45度。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

冷氣 印度

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