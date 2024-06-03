一接詐騙電話就洩2個資！專家曝對付「最好招數」：千萬別咒罵

接到詐騙電話不要試圖激怒對方，因為這樣的行為很有可能洩露更多個資。專家表示，光是接電話便已向詐團傳達2訊息，包括「這個電話是通的、你會接聽電話」，不必要的對談更可能不經意透露更多資訊，因此當接到詐騙電話，最好的方式是立即掛斷。

根據《紐約郵報》報導，英國行動研究分析師芙格爾（Charlotte Vogel）日前在知識問答社群網站Quora回答有關詐騙電話的問題，她指出，一旦接聽詐騙電話，等於向詐騙集團傳達2項訊息，首先，這是一支有效的電話號碼；第二，電話號碼的用戶會接聽電話。

芙格爾指出，有些人在接到詐騙電話時會試圖咒罵、激怒對方，例如「我會抓住你的，我是律師」、「你怎麼敢，我爸是警察」、「等我的軍人丈夫回家你就死定了」，或是「別再打電話給我家」、「不要在工作時打電話給我」等，她表示，這些對話只會提供更多個人資訊給對方。

當對方掌握用戶的電話號碼、地址甚至身分證字號時，芙格爾進一步說明，該用戶的電話於對方而言，將不再只是隨機的電話號碼，他們可能會在日後不斷來電，並將這些收集到的資訊，與來自社交媒體或駭客攻擊所得到的資訊，一起「儲存、重新整理，賣給下一個騙子」，迫使用戶陷入更大的風險中。

因此芙格爾呼籲，接到詐騙電話時最好的方法是「直接掛斷電話」，不必試圖在電話中向詐騙份子說教，「這些人以弱勢群體為目標，通常是老年人、學生和移民，他們覺得自己可以欺負這些人」，試圖「恐嚇」受害者交出金錢或敏感訊息，因此他們不會被髒話、斥責等言語威脅到。