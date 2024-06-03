坐著結帳不奇怪！日商家讓服務生有椅子坐 「減輕小腿膝蓋負擔」

在過去的觀念裡，都習慣服務生在招待客人時，都必須保持站立，才是一種禮貌。不過近來日本開始有店家仿效歐美做法，讓服務生可以坐著接待客人、結帳，減輕人員的負擔。

根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，位於東京港區的「大垣書店麻布台之丘店」裡頭設置的咖啡廳，現在工作人員都是一邊坐著，一邊處理結帳機台，客人也都能理解，不覺得哪裡奇怪。

副店長大垣交右表示，過去在沒有椅子時，店員常常都得彎著腰跟客人說話。有的客人就問說，為什麼不乾脆坐椅子呢？於是開始在兩個月以前，導入這樣的措施。起先店員雖然有些困惑，但很快就習慣了。畢竟本來除了休息時間，一站就得站到四、五個小時，對小腿和膝蓋的負擔很大，因此有了椅子，也算是幫了大忙。

過去站著接待客人，可說是業界的通例。但近來日本勞動組合也提出質疑，打出「不能坐著嗎」的訴求，向厚生勞動省提出。事實上，厚生勞動省的安全衛生規則裡就有規定，如果員工在工作中有能夠坐下來的機會，業者應該要提供椅子才行。只是因為既有慣習，導致工作現場一直未能實踐。

報導指出，在英國、挪威和土耳其等國家，服務員有椅子坐是相當正常的一件事，日本現在也有不少客人能夠體諒這樣的行為，或許在不久的未來，就能夠有所改善。