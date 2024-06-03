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陸網紅塗鴉撒尿羞辱靖國神社 日名醫氣炸「懸賞千萬日幣」要抓犯人
祭拜戰死官兵的靖國神社，在許多日本民眾的心中，有著相當神聖的地位。但最近卻傳出有不明大陸人士，任意在靖國神社塗鴉、撒尿，影片在網上傳開後，氣得有日本人祭出高額獎金，要懸賞抓住這位對靖國神社不敬的犯人。
根據日本媒體「FNNプライムオンライン」報導，6月1日早上不到6點，有民眾向警方報案，表示靖國神社入口處的石柱，被人用紅色顏料寫下了英文「Toilet」字樣，也就是「廁所」的意思，日本警視廳以器物損壞的罪名進行搜查。
就在事件發生後，有一名大陸男性網紅「鐵頭」在小紅書分享影片，他在片中爬上靖國神社的石柱，對著石柱撒尿，並且寫下了紅字的「Toliet」。影片隨即在各大社群網站逐漸傳開。
靖国神社に放尿し、スプレーで落書きした中国人は、動画を中国のSNSで拡散している— May_Roma めいろま 谷本真由美 (@May_Roma) June 1, 2024
日本の神社や戦没者慰霊碑などがオープンな環境にあり、人々の善意に沿った環境を逆手に取った卑劣なやり方である
日本政府はこの人物を即時特定し、懲役10年かつ罰金500万円にすべし
pic.twitter.com/J5gLjlAigR
祭拜日本戰死英靈的靖國神社，在日本人心中相當有地位，因此這起事件，也在日本造成軒然大波。日本著名整形醫師高須克彌就說，這不只是器物損毀，更是侮辱了日本人，他完全不能接受。因此他願意懸賞1000萬日圓（約相當於新台幣206萬元），要抓這位犯人。
1000万円に増額します。— 高須克弥 (@katsuyatakasu) June 1, 2024
捜査協力お願いいたします。 https://t.co/yOO8AR1RnZ
由於事件發生後，「鐵頭」還發布了其他在日本拍攝的短片，因此被認為極有可能尚未出境日本。
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