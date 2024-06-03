葡萄牙2特技飛機空中相撞 釀1死1傷
葡萄牙空軍表示，在南部貝雅巿舉行的航空展今天發生兩架特技飛機空中相撞意外，造成其中一架墜毀並且爆炸起火，一名西班牙飛行員喪生。
路透社報導，在貝雅（Beja）空軍基地舉辦這項航空展的葡萄牙空軍指出，這起意外涉及YAK STARS特技巡邏隊的飛機。貝雅位在里斯本以南180公里處。
葡萄牙空軍表示，由葡萄牙和西班牙飛行員組成的這支巡邏機隊是「南歐最大民間特技飛行表演隊」。
空軍上尉費南德斯（Patricia Fernandes）告訴葡萄牙廣播電視台（RTP），「屬西班牙籍的一位飛行員罹難，另一位飛行員受傷」。
意外發生後，葡萄牙空軍決定取消該國最大航空活動的貝雅航空展（Beja Air Show）。
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