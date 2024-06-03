葡萄牙2特技飛機空中相撞 釀1死1傷

中央社／ 里斯本2日綜合外電報導

葡萄牙空軍表示，在南部貝雅巿舉行的航空展今天發生兩架特技飛機空中相撞意外，造成其中一架墜毀並且爆炸起火，一名西班牙飛行員喪生。

路透社報導，在貝雅（Beja）空軍基地舉辦這項航空展的葡萄牙空軍指出，這起意外涉及YAK STARS特技巡邏隊的飛機。貝雅位在里斯本以南180公里處。

葡萄牙空軍表示，由葡萄牙和西班牙飛行員組成的這支巡邏機隊是「南歐最大民間特技飛行表演隊」。

空軍上尉費南德斯（Patricia Fernandes）告訴葡萄牙廣播電視台（RTP），「屬西班牙籍的一位飛行員罹難，另一位飛行員受傷」。

意外發生後，葡萄牙空軍決定取消該國最大航空活動的貝雅航空展（Beja Air Show）。

空軍 葡萄牙 西班牙

延伸閱讀

全世界都在搶飛機 國際航協估此狀況會持續到2026

空軍C-130服役近40年終將性能提升 可能包括哪些項目？

新航事件5天後…土耳其航空也遇亂流 空姐脊椎骨折

波音最大工廠傳處於恐慌模式 經理遭控糾纏員工對品質顧慮保持沉默

相關新聞

停電原因找到了！東京迪士尼設施停擺 疑受落雷影響「電壓降低」

日本NHK報導，東京迪士尼樂園當地時間2日下午3時30分左右突然停電，導致多個設施停擺，原因可能是因為受到落雷影響，導致...

東京迪士尼樂園設施停擺！疑受落雷影響「電壓瞬間降低」 所幸無人傷

日本關東地方今天出現因落雷等造成電壓瞬間降低的現象，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋同時間也發生部分遊樂設施自動停止，暫時...

東京迪士尼突停電！多個遊樂設施停擺「緊急疏散遊客」 原因尚在調查中

日本朝日新聞報導，日本東京迪士尼樂園當地時間2日下午3時30分突然停電，多個遊樂設施已停止運作。園方為確保安全也緊急疏散...

英語導覽皇居外苑！日本7歲、4歲小兄弟爆紅 外國客驚：真的很流利

日本東京皇居外苑有一對7歲及4歲的小兄弟相當受到遊客歡迎，因為兩人在此擔任志工，能用流利英語為外國人導覽廣受好評

不只選情熱！印度大選最後投票日高溫席捲 北方邦33選務人員中暑亡

昨天是印度大選最後一個投票日，高溫席捲全國大片地區，一位高階選務官員今天表示，光是北部的北方邦，一天之內就有至少33名選...

新航事件5天後…土耳其航空也遇亂流 空姐脊椎骨折

又有飛機亂流害受傷！新加坡航空一架從倫敦飛往新加坡的客機，5月21日於空中遭遇亂流迫降泰國曼谷，造成1死30傷，尚有不少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。