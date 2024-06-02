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韓國首爾休閒式鐵人3項 萬人泳渡漢江

中央社／ 首爾2日專電

韓國首爾市政府本週末在漢江公園一帶舉行第一屆休閒式鐵人3項活動，兩天內有一萬人報名參與泳渡漢江、單車騎行加上跑步的鐵人3項體驗活動。

首爾市表示，為了鼓勵市民更自在享受在漢江周圍運動，熱愛運動的市長吳世勳親自參與這次策劃，除了參與初級、高級路線鐵人3項體驗的一萬人外，現場還設有「漢江瑜伽」等多種體驗活動，共吸引10萬人到現場。

吳世勳連續兩天到場參與活動，昨天完成初級路線的300公尺游泳、20公里單車騎行與10公里跑步等，今天則與2000多名市民一同參與橫越漢江的1公里游泳。

面對外界對漢江水質可能引發皮膚病的質疑，今天親自「下江」的吳世勳說，橫越漢江的距離比他想像中長，但水質也難以置信地清澈，信心滿滿表示「是市民能放心泳渡的水質」。

市府相關人士說，之後透過每年舉辦鐵人3項比賽、體驗活動，提高市民參與度外，也會持續強化水質安全檢測，以此證明「漢江是能游泳的江」。

除鐵人3項體驗活動外，2天活動期間還規劃皮艇、立槳體驗、大型水上樂園、瑜伽、花園冥想，及街頭表演、跆拳道表演、音樂劇表演等活動，讓市民體驗在漢江公園活動的更多可能性。

單車 水質 首爾

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