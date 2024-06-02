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停電原因找到了！東京迪士尼設施停擺 疑受落雷影響「電壓降低」

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
東京迪士尼樂園。新華社
東京迪士尼樂園。新華社

日本NHK報導，東京迪士尼樂園當地時間2日下午3時30分左右突然停電，導致多個設施停擺，原因可能是因為受到落雷影響，導致電壓瞬間降低。

日本東京電力PowerGrid公司（TEPCO PG）表示，當天下午3時30分左右，關東地區受到落雷影響，出現大範圍「電壓瞬間降低」現象，東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、群馬縣及栃木縣都有發生。不過，東京迪士尼樂園沒有傳出有人受傷。

NHK指出，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋幾乎在同時發生多項遊樂設施自動停機。負責營運的東方樂園公司（Oriental Land）表示，當時出現類似暫時停電的狀況。東京迪士尼樂園有些遊樂設施只要遇到停電，就會自動啟動安全裝置停止。

目前為止沒有接獲人員不適或受傷，園方決定在確認安全無虞後重新開放園區。

停電 日本 東京 迪士尼樂園

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