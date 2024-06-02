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東京迪士尼樂園設施停擺！疑受落雷影響「電壓瞬間降低」 所幸無人傷

中央社／ 東京2日綜合外電報導
日本關東地方今天出現因落雷等造成電壓瞬間降低的現象，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋同時間也發生部分遊樂設施自動停止。圖為東京迪士尼樂園4月9日至6月30日推出的「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動。中央社
日本關東地方今天出現因落雷等造成電壓瞬間降低的現象，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋同時間也發生部分遊樂設施自動停止。圖為東京迪士尼樂園4月9日至6月30日推出的「唐老鴨的呱呱鴨城市」期間限定特別活動。中央社

日本關東地方今天出現因落雷等造成電壓瞬間降低的現象，東京迪士尼樂園與東京迪士尼海洋同時間也發生部分遊樂設施自動停止，暫時未接獲有人受傷等通報。

日本放送協會（NHK）報導，日本東京電力PowerGrid公司（TEPCO PG）表示，今天下午3時30分左右，關東地方多數地區都發生因落雷等造成電壓瞬間降低的情況。

電壓下降發生在東京都、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、茨城縣、群馬縣及栃木縣。

而在同一時間，東京迪士尼樂園及東京迪士尼海洋發生多項遊樂設施自動停機，負責營運的東方樂園公司（Oriental Land）表示，當時出現像是瞬間停電的情況。有些遊樂設施只要遇到停電，就會自動啟動安全裝置停止。

截至目前為止尚未接獲有遊客受傷或身體不適的通報，園方將待確認安全無虞後，隨時重新恢復遊樂設施運作。

日本氣象廳表示，下午3時30分左右，發展旺盛的雨層雲籠罩在迪士尼樂園附近的千葉市等地，並在市原市觀測到落雷。氣象廳當時針對千葉縣發布落雷注意報，呼籲民眾留意。

停電 日本 東京 迪士尼樂園

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