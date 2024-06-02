不只選情熱！印度大選最後投票日高溫席捲 北方邦33選務人員中暑亡

昨天是印度大選最後一個投票日，高溫席捲全國大片地區，一位高階選務官員今天表示，光是北部的北方邦，一天之內就有至少33名選務人員中暑身亡。

法新社報導，印度許多地方氣溫飆破攝氏45度，儘管早已出現多起酷暑致死案例，但一天之內就有數十名選務人員喪命，還是格外可怕。

印度氣象局（India Meteorological Department）指出，北方邦（Uttar Pradesh）的詹西市（Jhansi）氣溫飆到攝氏46.9度。

北方邦首席選務官員林瓦（Navdeep Rinwa）說道，邦內有33名選務人員死於高溫，其中包含警衛及清潔人員。

他告訴記者：「死者家屬將獲得150萬盧比（約新台幣58萬元）的金錢補償。」

林瓦也提到，北方邦的巴利亞市（Ballia）有一位男子在排隊等候投票時，突然失去意識，送醫後宣告不治。