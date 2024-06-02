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貶值不停！日高中海外修學旅行費用暴漲 台灣成首選旅遊地

聯合新聞網／ 綜合報導
據日媒報導，有日本高中為了節省支出，決定將「海外修學旅行」的目的地改為台灣。示意圖／ingimage
據日媒報導，有日本高中為了節省支出，決定將「海外修學旅行」的目的地改為台灣。示意圖／ingimage

近期日圓貶值嚴重，使不少日本人的出國旅遊思維也跟著改變。據日媒《NHK報導，有日本高中為了節省支出，決定將海外修學旅行的目的地改為「台灣」。

報導指出，在疫情爆發前，位於日本山口縣宇部市的私立慶進高中，每年10月會帶二年級的學生到新加坡馬來西亞，展開為期五天四夜的旅行，今年則首次恢復出國計畫。

不過，受到日圓匯率下跌與進口商品價格上漲的影響，慶進高中決定將海外遊學的目的地改為「台灣」。校方表示，先前每位學生在新加坡旅遊的費用為15萬日圓（約新台幣3萬元），今年卻超過24萬日圓（約新台幣5萬元），如果去台灣只需花費14萬日圓（約新台幣2.8萬元）。

慶進高中校長透露，雖然很遺憾要改變原本的目的地，但希望仍持續舉辦海外遊學活動，「我們的目的是讓學生體驗東南亞的文化差異，因為那裡有許多與日本相關的公司」。

NHK 出國旅遊 新加坡 日本 馬來西亞

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